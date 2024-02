PittaRosso: ecco la collezione uomo in collaborazione con Tonino Lamborghini

PittaRosso lancia la nuovissima collezione uomo firmata in collaborazione con Tonino Lamborghini, un omaggio allo stile urban e all’audacia contemporanea.

Il brand Tonino Lamborghini porta con sé un’eredità di lusso e innovazione, radicata nell’artigianato italiano e celebrata in tutto il mondo. Fondata sull’iconico spirito del marchio, la collezione è un tributo alla visione avanguardista e alla passione per l’eccellenza.

Calzature dal design avveniristico per adulti, ragazzi e bambini che incarnano l’anima indomita e grintosa, curate nei minimi dettagli e che riflettono la ricerca incessante della perfezione. La capsule si completa con una proposta di capi di abbigliamento uomo da indossare per abbracciare non solo uno stile di vita, ma anche un’attitudine decisa e sicura.

Colori iconici che rimandano agli elementi tipici del brand, come il verde fluo, il nero e il grigio fumo, materiali tecnici e forme fluide e compatte compongono con maestria ogni singolo pezzo della collezione.

Con Tonino Lamborghini for PittaRosso la moda diventa un’espressione autentica di sé stessi, una dichiarazione di stile senza tempo. Il design non è solo un concetto astratto, ma diventa un’esperienza quotidiana e accessibile a tutti.

La collezione è disponibile nei negozi PittaRosso e online su pittarosso.com