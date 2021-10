Pittarosso Pink Parade 2021: missione compiuta

«We are PittaRosso Pink Parade», han fatto sapere in tanti sui social, da Como a Trapani, passando per Milano. Ed erano davvero in moltissimi questa mattina: ben 10mila persone hanno manifestato il loro sostegno tra Milano e il resto d’Italia, con un sorriso stampato sul volto e l’ormai classica t-shirt rosa. Un solo obiettivo comune: sostenere Pink is Good, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi per la lotta contro i tumori femminili, ossia quelli di seno, utero e ovaio. Finanziare la ricerca scientifica e sensibilizzare l’opinione pubblica, a testimonianza di come l’attività fisica sia, oggi più che mai, uno degli aspetti fondamentali della prevenzione.

È stato indubbiamente un grande successo. Questa domenica mattina si è colorata del rosa affettuoso e solidale e dell’energia positiva della PittaRosso Pink Parade 2021 (#PPP2021), giunta all’ottava edizione e come sempre voluta e organizzata da PittaRosso, azienda leader nella vendita di calzature e accessori per tutta la famiglia. Un appuntamento ormai classico ma quest’anno ancora più speciale: la missione era provare a tornare alla normalità, anche se a numero chiuso, nel rispetto delle misure di distanziamento previste, e con iscrizioni andate sold-out già una settimana prima dell’evento.

Missione compiuta. E’ stato così possibile ritrovarsi nuovamente tutti insieme, soprattutto a Milano nella bellissima cornice di Parco Sempione, in un percorso che si è snodato tra il Castello Sforzesco, l’Arena Civica per poi arrivare all’Arco della Pace.

Migliaia e migliaia di partecipanti, nel capoluogo lombardo e non solo (si poteva scendere in strada in tutt’Italia, da soli o in compagnia): uomini e donne di tutte le età, intere famiglie, amici, anche a quattro zampe, e gruppi aziendali, con un’idea comune e precisa in mente: sostenere la ricerca scientifica.

Nelle sette precedenti edizioni la PittaRosso Pink Parade è riuscita a raccogliere una quantità ingente di fondi: presto verrà comunicata la cifra raccolta anche quest’anno. Dalla sua nascita la Fondazione ha sostenuto 224 eccellenti ricercatori impegnati sui tumori femminili e allo stesso tempo ha finanziato progetti di altissimo profilo, come lo Studio P.I.N.K. dedicato alla diagnostica oncologica e alla medicina personalizzata, per avvicinare sempre più al 100% la quota di donne che superano il tumore al seno.

Nel contempo Fondazione Umberto Veronesi ha realizzato campagne di educazione all’importanza della prevenzione, anche grazie alla straordinaria testimonianza delle Pink Ambassador, donne che hanno combattuto un tumore femminile e che accettano la sfida della corsa, condividendo la propria esperienza di malattia a sostegno della ricerca scientifica e della prevenzione.

Possiamo dirlo: PittaRosso Pink Parade 2021 è stata una pennellata rosa di speranza che ha colorato questa domenica italiana.