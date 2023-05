PittaRosso Primavera/Estate 2023: Lilla e Fucsia sono i colori di tendenza

La nuova collezione Primavera/Estate di PittaRosso si fa portavoce delle tendenze moda del momento, e lo fa riproponendo alcuni dei suoi modelli nuovi e continuativi in due colori di super tendenza: il Lilla e il Fucsia.

Lilla e Fucsia sono i colori perfetti da indossare in occasioni importanti, come party e celebrazioni, dove si vuole essere al centro dell’attenzione e sentirsi la protagonista indiscussa della serata. Ma non solo, questi colori vivaci possono essere utilizzati anche nei momenti più formali, per dare un tocco di allegria e vitalità al proprio outfit.

La scelta di PittaRosso di puntare su questi due colori non è casuale: infatti, il Lilla e il Fucsia sono due delle tonalità più in voga della stagione, amate dalle donne di tutte le età e perfette per ogni tipo di abbinamento.

Il Lilla, con la sua delicatezza e la sua eleganza, è il colore ideale per chi vuole sfoggiare un look romantico e sofisticato. PittaRosso lo propone su sandali con tacco, décolleté e ballerine, ma anche su sneakers e zeppe, per un outfit più casual ma sempre di classe.

Il Fucsia, invece, è il colore dell’energia e della passione, perfetto per chi ama farsi notare e non passare inosservata. PittaRosso lo propone su modelli di sandali con plateau e tacco alto, ma anche su sneakers e ballerine, per un look più sportivo ma sempre glamour.

In ogni caso, Lilla e Fucsia sono due colori che strizzano l’occhio a ogni look, dalla mise più sofisticata a quella più casual, e che si abbinano perfettamente con altri colori della nuova collezione PittaRosso Primavera/Estate 2023.