Pittarosso: torna la “Pink Parade”

È pronta a tornare la PittaRosso Pink Parade, la kermesse autunnale che nasce dall’incontro tra PittaRosso, azienda leader nella vendita di calzature e accessori per tutta la famiglia, e Fondazione Umberto Veronesi che con il suo progetto Pink is good, si impegna a sostenere la ricerca scientifica contro i tumori femminili e a sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione.

Ad oggi, i fondi raccolti nel corso delle ultime 8 edizioni della PittaRosso Pink Parade ammontano a quasi 5 milioni di euro, tangibile evidenza del successo di questa sinergia.

La nona edizione della PPP sarà un grande ritorno alla tanto auspicata normalità anche se manterrà l’inedita doppia anima che ha contraddistinto l’evento dello scorso anno: da una parte la tradizionale camminata di Milano e dall’altra il grande appuntamento a cui chiunque può partecipare da ogni parte d’Italia.

L’evento live di Milano prevede, come di consueto, l’appuntamento in Piazza del Cannone, all’interno di Parco Sempione con il villaggio ufficiale e un percorso di 5 km che si snoderà nel centro città, attraversando alcuni degli angoli milanesi più suggestivi ma l’Italia intera è invitata a partecipare al format diffuso. Sarà infatti possibile scegliere il proprio percorso preferito, nella natura, in casa, in città, camminare, correre o fare un’altra attività fisica, da soli o in gruppo, con la massima libertà anche sull’orario. L’unica regola? Diffondere il rosa condividendo sui social la propria esperienza con l’hashtag ufficiale #PPP2022.

L’obiettivo della PittaRosso Pink Parade è quello di sostenere Pink is good, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi per la lotta contro i tumori tipicamente femminili (seno, utero e ovaio), finanziando la ricerca scientifica d’eccellenza e sensibilizzando sempre più persone, a testimonianza di come l’attività fisica sia, oggi più che mai, uno degli aspetti fondamentali della prevenzione.

In attesa che aprano le iscrizioni, si può già sostenere la causa, contribuendo in prima persona alla raccolta fondi con una donazione in tutti gli store Pittarosso.

Quest’anno il “Pink Kit” per tutti gli iscritti sarà davvero speciale: all’interno di un pratico zainetto rigorosamente pink sono contenuti i fantastici gadget dei partner e la mitica t-shirt ufficiale 2022. L’illustrazione protagonista che campeggia su di essa e in tutta la comunicazione dell’evento è stata disegnata per l’occasione dalla nota artista e divulgatrice emotiva, Enrica Mannari, che ha interpretato graficamente l’essenza della PPP con il visual PINK POWER ricco di potenza e unione.