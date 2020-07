Pittarosso: tutte le tendenze per la nuova stagione

Shoealcolic, secondo un termine coniato negli Stati Uniti, indica una passione smodata per le scarpe. È shoeaholic la persona che possiede più di 60 paia di scarpe. L’italia non è certamente da meno. Soprattutto l’universo femminile, in tantissimi casi, ha una vera e propria mania delle scarpe: sportive, glamour, casual, chic. Ed è per questo che la collezione autunno/inverno 2020 di PittaRosso è ricca di nuove creazioni e stili in grado di soddisfare tutte le esigenze e tutti i gusti, a conferma del nuovo claim coniato dal brand: scarpe top a prezzi pop.

In primo piano il ritorno del matelassé, il raffinatissimo effetto trapuntato che rimanda a Mademoiselle Coco Chanel, declinato in chiave sportiva su sneakers, anfibi, bikers e ballerine, o più elegante, su tronchetti e stivali, dove le impunture romboidali sono arricchite da piccole borchie scintillanti.

Borchie e catene diventano preziosi dettagli anche sulle proposte più classiche: dalle décolleté con punta sfilata ai tronchetti con tacco a spillo, dagli stivali bassi o con tacco, fino agli immancabili polacchini.

Toni caldi tipicamente autunnali per una linea di mocassini molto chic con frange e morsetto a catena: il comfort del tacco medio si sposa con un l’eleganza di un modello assolutamente evergreen.

Dettagli metal, steel o gold sul tacco invece, per stivali e tronchetti super fashion e iridescenti, indispensabili per brillare anche in altezza. Per chi ama lo stile più attuale e sportivo, invece, nuovissime proposte di mocassini e paraboot in suede caratterizzati dal contrasto maxi suola carrarmato e gomma extra light.

Infine, novità assoluta dell’anno sono i tacchi extra large, che si allargano oltre la suola dando vita ad un effetto nuovo ma dallo stampo retrò, in un’ampia scelta di modelli. Mocassini e tronchetti dall’immancabile nero allo champagne, dal verde oliva al rosso cupo, per affrontare l’autunno a passo sicuro.

E sempre a proposito di tacchi, irrinunciabile arma di femminilità anche per gli stivali, la proposta PittaRosso è quella di modelli alti, lunghi fino al ginocchio, che si accorciano in modernissimi tronchetti con scollo a V.

Insomma, PittaRosso con la collezione autunno/inverno 2020, rinnova e conferma la capacità di interpretare stili diversi per regalare ad ognuno il suo.