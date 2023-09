Plastica Riciclata dall’Oceano Pacifico: Kia alla guida della sostenibilità

Il futuro della mobilità sostenibile si presenta sempre più luminoso grazie a una partnership innovativa tra Kia e The Ocean Cleanup. Kia, il rinomato produttore automobilistico, ha annunciato piani ambiziosi per introdurre componenti realizzati in plastica riciclata proveniente da un carico di 55 tonnellate di rifiuti oceanici recuperati dall’Oceano Pacifico. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso l’obiettivo comune di entrambe le organizzazioni: la creazione di un mondo più pulito e sostenibile.

L’incredibile quantità di plastica recuperata da The Ocean Cleanup, un progetto no-profit con la missione di liberare gli oceani dalla plastica, segna un capitolo significativo nella loro partnership globale di sette anni, concordata nell’aprile del 2022. Il carico di plastica è stato consegnato a Victoria, nell’isola di Vancouver, in Canada, grazie all’innovativa tecnologia di estrazione System 002. Questa tecnologia ha reso possibile il recupero di una quantità record di plastica dall’Oceano Pacifico, dopo un lungo viaggio attraverso la Great Pacific Garbage Patch (GPGP), una vasta area di rifiuti galleggianti che si estende su una superficie pari a tre volte il territorio della Francia.

La fase di riciclo di questi materiali recuperati in mare prenderà avvio a breve, e una parte di essi verrà destinata alla produzione dei futuri modelli di Kia. Questa politica di utilizzo di plastica riciclata è in perfetta sintonia con l’impegno di Kia di offrire soluzioni di mobilità sostenibile che abbiano un impatto misurabile sulla promozione della sostenibilità su scala globale.

Kia ha già dimostrato il suo impegno per la sostenibilità attraverso l’implementazione di oltre 30 soluzioni sostenibili in diversi settori dei suoi prodotti. Ad esempio, i tessuti e le moquette utilizzano PET riciclato, mentre la pelle alternativa è di origine biologica e le vernici sono prive di BTX*. Il SUV di punta completamente elettrico a 7 posti, EV9, è un esempio concreto di questa filosofia, con i tappetini realizzati utilizzando materiali provenienti dal riciclo dei rifiuti, tra cui le reti da pesca recuperate dall’oceano. Complessivamente, nella costruzione di EV9, i componenti realizzati con plastica riciclata e materiali ecologici di origine biologica rappresentano circa 34 kg del veicolo.

The Ocean Cleanup non intende fermarsi qui. Dopo il raggiungimento di questo importante traguardo, ha annunciato l’introduzione della tecnologia System 03. Questo sistema è quasi tre volte più grande del precedente System 002 e ha la capacità di catturare quantità ancora maggiori di plastica a un costo inferiore per chilogrammo, operando in modo continuativo per tutto l’anno. Inoltre, System 03 sarà dotato di tecnologie di sicurezza avanzate e monitoraggio ambientale, compreso un nuovo sportello di sicurezza per gli animali marini chiamato Marine Animal Safety Hatch, progettato per proteggere la fauna marina. Questo aumento di scala rappresenta la prossima fase del progetto The Ocean Cleanup, con l’obiettivo ambizioso di rimuovere il 90% della plastica galleggiante dagli oceani entro il 2040.

Kia si impegna fermamente per un pianeta sostenibile e il benessere delle generazioni future. Questa strategia include un supporto continuo e crescente a The Ocean Cleanup, evidenziato dalla presenza del logo e dei colori Kia su ogni set di tute indossate dall’equipaggio di System 03. Questo gesto simbolico rappresenta l’unità di intenti delle due organizzazioni nel lavorare insieme per affrontare una delle sfide più urgenti della nostra epoca: la riduzione della plastica negli oceani e la promozione della sostenibilità in tutto il mondo.