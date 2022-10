Platum ALeXT: il monopattino elettrico in collaborazione con Lamborghini

AL e-Mobility, la linea di micro-mobilità urbana sviluppata in collaborazione con Automobili Lamborghini, si arricchisce con il lancio di ALeXT, il monopattino elettrico disegnato da Platum, l’hub italiano di R&D, ingegneria e distribuzione nato a gennaio 2022 con una visione ambiziosa: plasmare il futuro della mobilità elettrica urbana.

Il monopattino elettrico ALeXT monta un motore da 500W brushless, tecnologia che richiede una manutenzione minima, con un bassissimo livello di usura, regge molto bene i diversi livelli di velocità e risulta molto silenziosa. Le ruote tubeless, senza camera d’aria, non presentano rischio di foratura, e, abbinate alle sospensioni anteriore e posteriore, assorbono le vibrazioni e ammortizzano i dislivelli della strada. Il monopattino elettrico è equipaggiato con freno a disco anteriore, e freno elettronico e a disco posteriore, e con indicatori di direzioni integrati nel manubrio per una guida in sicurezza. ALeXT è supportato da un’applicazione integrata da cui sarà possibile monitorare i dati di utilizzo del mezzo, impostare i parametri di crociera e regolare le luci. È disponibile in due versioni, con dettagli in colore verde e bronzo.

La linea AL e-Mobility è completata da una selezione di accessori disegnati per migliorare l’esperienza di guida urbana, unendo sicurezza e funzionalità. Il casco SMART HELMET offre una protezione completa nel traffico cittadino, grazie alla struttura multi-livello con nanotecnologia di rivestimento. Il sistema di accensione delle luci di direzione intelligente consente di segnalare le svolte con un lieve movimento della testa, senza distrarsi dalla guida. La versione ADVANCED garantisce la massima visibilità in strada grazie all’aggiunta delle luci di direzione frontali. La gamma di accessori include anche una borsa rigida per monopattini, ideale per portare sempre con te effetti personali e documenti, riponendoli ordinatamente e al sicuro dagli agenti esterni.