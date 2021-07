PLEASEDONTBUY signed by Twinset: il noleggio ora e’ anche online

Due anni fa Twinset ha fatto una scommessa. Quella scommessa si chiama PLEASEDONTBUY signed by Twinset, il primo brand a sviluppare un business legato al rental nel mondo del fashion, partendo dalla produzione, 100% Made in Italy, di capi esclusivi pensati per occasioni speciali per arrivare al consumatore finale.

Affittare un vestito, perché? Per rispondere a un desiderio con responsabilità, senza rinunciare al lato divertente del cercare il capo perfetto, provandone diversi e, infine, sentendosi a proprio agio in uno piuttosto che in un altro. La scommessa di PLEASEDONTBUY è, dunque, portare questa esperienza a un livello più alto, dove il piacere si somma a un nuovo atteggiamento nei confronti del comprare, fluido e privo di sprechi. Il servizio da questo mese arriva anche online, su pleasedontbuy.com, arricchito da una seconda collezione: 32 abiti e due completi giacca e pantalone disponibili esclusivamente online ed in boutique monomarca selezionate

Un appuntamento romantico, un matrimonio in campagna, un party a bordo piscina, una cerimonia formale, un ricevimento lungo tutta la notte. Gli abiti PLEASEDONTBUY signed by Twinset esplorano il design femminile che da sempre rappresenta il DNA del brand. Plissettature, ruches, ricami, cut-out e drappeggi impreziosiscono i modelli, declinati in diverse lunghezze e con un’ampia varietà di scollature.