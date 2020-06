Pneumatici estivi: la gamma di Nokian Tyres

L’arrivo della bella stagione porta con se anche l’obbligo di legge di montare pneumatici estivi alla propria auto. Tuttavia, anche in estate, è possibile imbattersi in acquazzoni improvvisi che possono cambiare inaspettatamente le condizioni del manto stradale.

Per ovviare a questo inconveniente, Nokian Tyres propone una selezione di pneumatici estivi, moderna e versatile, per il mercato dell’Europa centrale. La gamma è adesso arricchita da nuovi pneumatici per i SUV: Nokian Powerproof SUV e Nokian Wetproof SUV. Entrambi i nuovi prodotti sono caratterizzati dalla tecnologia Dual Zone Safety già presente sugli altri modelli di autovetture. Questi stabili pneumatici per SUV sono progettati per potenti veicoli sportivi e crossover in modo che possano offrire un handling preciso e una piacevole sensazione di guida.

Entrambe le novità sono dotate dell’ esclusiva tecnologia Aramid Sidewall di Nokian Tyres che li rende più resistente agli urti improvvisi e ai tagli che altrimenti potrebbero interrompere un viaggio. La stessa tecnologia Aramid Sidewall è utilizzata in tutti gli pneumatici Nokian Tyres per furgoni e camper. La gamma Nokian cLine Van offre stabilità, aderenza bilanciata e un’ eccellente durata per i furgoni.

Apprezzato per la sua buona aderenza in frenata e la bassissima resistenza al rotolamento, Nokian Powerproof è arrivato terzo nel test sulle gomme estive effettuato da Sport Auto quest’anno. Ha anche ricevuto buone valutazioni nei test di Auto Motor und Sport, Sport Auto e Auto Bild.

Oltre agli ultimi modelli per autovetture e SUV, è da evidenziare anche lo pneumatico estivo Nokian eLine 2 che, grazie alla sua bassa resistenza al rotolamento e il conseguente risparmio di carburante, è la soluzione ideale per una guida sicura e rispettosa dell’ambiente. Lo pneumatico AA è inoltre popolare tra coloro che guidano auto elettriche.