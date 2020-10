Pneumatici invernali: Bridgestone Blizzak LM005 è il vincitore del test ADAC 2020

Il prodotto di punta di Bridgestone per la stagione invernale, Blizzak LM005, è il vincitore del test su pneumatici invernali ADAC 2020. Progettato per offrire agli automobilisti un controllo e una sicurezza eccezionali anche in condizioni difficili, Blizzak LM005 ha ben performato in tutte le condizioni di guida in inverno, grazie a prestazioni equilibrate sia su strade asciutte, sia innevate, ma anche per quanto riguarda la maneggevolezza sul bagnato.

Con queste caratteristiche, gli esperti dell’ADAC, il più grande club automobilistico in Europa, hanno assegnato a Blizzak LM005 un punteggio complessivo di 2,0 – il miglior punteggio nel test – e lo hanno nominato vincitore nella classifica dei 15 pneumatici testati.

Il pneumatico è realizzato con la mescola Nano ProTech di Bridgestone, che ha un alto contenuto di silice per prestazioni migliori in condizioni di bagnato e neve. La silice fa in modo che la mescola del pneumatico abbia un comportamento elastico ottimale anche a temperature molto basse, garantendo la massima aderenza e di conseguenza una trazione eccellente. Inoltre, è stato progettato con un esclusivo design a scanalature a zig-zag per migliorare il drenaggio dell’acqua e l’aderenza su strada. La sinergia tra queste caratteristiche ha portato a eccellenti risultati: Blizzak LM005 è il primo pneumatico invernale a ottenere l’etichetta europea di classe “A” per aderenza sul bagnato su tutta la gamma.

Con la sua bassa resistenza al rotolamento e il basso consumo di carburante e la bassa rumorosità del pneumatico, Blizzak LM005 è la scelta più sostenibile per gli automobilisti. Il pneumatico ad alta efficienza energetica non solo porta vantaggi in termini di chilometraggio e risparmio sui costi, ma anche meno emissioni. Queste caratteristiche eco-friendly sono state riconosciute dall’ADAC, che ha assegnato a Blizzak LM005 valutazioni eccellenti per la sua bassa resistenza al rotolamento e il consumo di carburante.