POCO svela i nuovi protagonisti della X Series: POCO X5 5G e POCO X5 Pro 5G

POCO, brand popolare tra gli appassionati di tecnologia, presenta due nuovi smartphone pensati per gli utenti che amano l’intrattenimento e sono alla ricerca di uno smartphone in grado di distinguersi. POCO X5 Pro 5G e POCO X5 5G celebrano i cinque anni di POCO con nuove ed interessanti funzionalità che faranno la gioia dei tech-lover di tutto il mondo. POCO X5 Pro 5G presenta una fotocamera dalle funzionalità avanzate, maggiore velocità di elaborazione dell’immagine e un display incredibile; mentre POCO X5 5G è uno smartphone incredibilmente completo, con uno schermo di qualità superiore, prestazioni elevate e una batteria di lunga durata, in grado di definire un nuovo standard per i dispositivi di fascia media.

POCO X5 Pro 5G

POCO X5 Pro 5G, una novità assoluta per gli smartphone dell’X Series di POCO, è dotato di un sorprendente schermo Flow AMOLED da 6,67’’. Questa tecnologia display rende POCO X5 Pro 5G più leggero e, con i suoi 7,9mm di spessore, è il dispositivo dell’X Series più sottile di sempre, ancora più comodo da tenere in mano quando si gioca o si creano contenuti. Che si tratti di creare video, guardare film, scorrere i propri canali social o giocare, il refresh rate di livello flagship da 120Hz è in grado di offrire immagini luminose, vivaci e ultra-fluide. Foto e video prendono vita grazie al 100% di profondità di colore DCI-P3 e 10 bit, mentre Dolby Vision rende l’esperienza visiva ancora più bella.

Il sensore da 108MP di livello flagship svela una fotografia professionale, offrendo immagini ad altissima risoluzione e catturando dettagli e colori minimi, anche nelle aree scure. POCO X5 Pro 5G supporta inoltre le riprese video 4K e include varie modalità che rendono la creazione di vlog ancora più facile per catturare i momenti più emozionanti.

POCO X5 Pro 5G supporta oltre 5,5 ore di riprese in 4K grazie alla sua batteria da 5000mAh, un vantaggio fondamentale per i content creator più dinamici. Ora è possibile continuare a fare streaming o riprese per tutto il giorno senza preoccuparsi della batteria. E con il turbo charging da 67W, basta una semplice pausa caffè per aumentare rapidamente il livello della carica fino al 30% in soli 7 minuti.

POCO X5 5G: il giusto mix per un’esperienza fantastica

POCO X5 5G ha tutto ciò di cui gli utenti hanno bisogno per affrontare una giornata di lavoro, studio o divertimento, che si voglia scattare centinaia di foto, giocare per ore o guardare video in alta risoluzione. Leggerissimo, con un sottile display AMOLED DotDisplay da 6,67 pollici e un peso di soli 189g, POCO X5 5G è sempre a portata di mano. Gli appassionati di giochi apprezzeranno il refresh rate a 120Hz e il coefficiente di contrasto pari a 4.500.000:1 che garantisce un’esperienza di gioco fluida e realistica, mentre l’ampia gamma di colori DCI-P3 dà letteralmente vita alle immagini rendendo speciale l’esperienza visiva.

POCO 5X 5G è dotato di un chipset Snapdragon® 695 che garantisce un’esperienza d’uso fluida. Offre un elevato livello di velocità ed efficienza e un’eccellente velocità di download. I dispositivi offrono la giusta combinazione di RAM e ROM per mantenere i contenuti fluidi e piacevoli, con una RAM opzionale fino a 8GB e ROM fino a 256GB. E quando gli utenti multitasking passano da un’applicazione all’altra, la tecnologia Dynamic RAM Expansion 3.0 supporta un maggior numero di applicazioni in esecuzione in background.

Sia che si passi dalle attività lavorative al gioco, sia che si guardi un film o si scrolli su TikTok, la batteria a lunga durata da 5000mAh di POCO X5 5G garantirà il massimo della durata. Gli utenti possono dire addio all’ansia da batteria grazie alla tecnologia di ricarica rapida; se si guardano video YouTube, la batteria del nuovo X5 5G è in grado di alimentare per ben 21 ore. La carica rapida da 33W può riportare la batteria scarica al 100% in circa 68 minuti, quanto basta per fare una pausa e mangiare qualcosa prima di riprendere a giocare o guardare i video online. Con una batteria completamente carica, è possibile navigare e divertirsi sui social per 12 ore.

POCO X5 Pro 5G è disponibile in tre diverse colorazioni, Black, Blue e Yellow, e in doppia configurazione da 6GB+128GB e da 8GB+256GB, rispettivamente al prezzo di 349,90€ e 399,90€.

POCO X5 5G è disponibile nei colori Green, Blue, e Black, al prezzo di 299,90€ per la versione da 6GB+128GB e a 349,90€ per la configurazione da 8GB+256GB.

Fino al 13 febbraio alle ore 14.00, entrambi gli smartphone saranno disponibili in offerta early bird: POCO X5 Pro 5G a 299,90€ per la variante da 6GB+128GB e di 349,90€, per la versione da 8GB+256GB. Mentre, POCO X5 5G sarà in vendita al prezzo early bird di 249,90€ per la configurazione da 6GB+128GB e 299,90€ per la versione da 8GB+256GB.

POCO X5 Pro 5G e POCO X5 5G saranno presto disponibili anche su Amazon.