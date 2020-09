POCO X3 NFC: piccola spesa, tanta sostanza

POCO ha svelato ufficialmente il suo terzo smartphone destinato alla commercializzazione nel mercato globale. POCO X3 NFC promette di essere uno smartphone molto interessante, soprattutto al prezzo cui è proposto al lancio, meno di 200 euro.

L’hardware è affidato al SoC Qualcomm Snapdragon 732G affiancato da 6Gb di memoria RAM e 64/128Gb di memoria interna espandibili tramite micro sd. Lo schermo ha una diagonale da 6,67″, risoluzione FHD+ e supporta il refresh rate massimo di 120Hz. Ottimo il comparto fotografico composto da quattro fotocamere: la principale Sony da 64MP f/1.8, la grandangolare da 13MP f/2.2., un sensore macro da 2MP e un sensore depth da 2MP. La fotocamera anteriore da 20MP invece è collocata al centro della parte alta schermo, mentre il sensore di impronte è collocato lateralmente. Bene anche la capiente batteria da 5.160 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W e, naturalmente, il supporto alla connettività NFC. Inoltre, supporta una ricarica rapida da 33W, il che significa non solo che il dispositivo può essere caricato al 100% in soli 65 minuti,

ma anche che in soli 30 minuti può arrivare al 62%.

Il dispositivo è dotato anche di una coppia di speaker stereo di alta qualità. Lo speaker superiore equivalente a 4cc, lo speaker inferiore a 1cc e l’ampiezza di vibrazione fino a 0,5mm garantiscono un audio stereo cristallino e un’esperienza di gioco coinvolgente. Infine, la funzione degli speaker di autopulizia assicura un audio eccellente a lunga durata.

Come detto, POCO X3 NFC fa del prezzo uno dei suoi punti di forza. sarà disponibile in Italia a partire dal 10 settembre alle ore 13.00 su mi.com, presso i Mi Store e su Amazon, al prezzo di 229,9€ per la configurazione da 6GB+64GB, e di 269,9€ per quella da 6GB+128GB.

Ma non è tutto. Dal 10 al 30 settembre, la variante da 6GB+128GB sarà in vendita a un prezzo Early Bird di 249,9€ su mi.com e su Amazon. Inoltre, la versione da 6GB+ 64GB sarà disponibile, fino a esaurimento scorte, a partire dalle 13:00 del 10 settembre al prezzo Early Bird di 199,9€ su mi.com e Amazon, per le prime 24 ore.