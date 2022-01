POLAR WP: il guanto Clover riscaldato più versatile di sempre

Il guanto Polar WP riscaldato completa la linea di guanti Clover e rappresenta il modello più completo e versatile dell’intera collezione grazie al sistema di riscaldamento elettrico a batteria e filamenti di carbonio.

Anche senza il riscaldamento il guanto Polar si presenta come un ottimo guanto autunnale in grado di isolare termicamente la mano e preservarne la temperatura naturale. E’ possibile utilizzarlo quindi anche con temperature miti grazie all’imbottitura termica Thinsulate.

Ma quando il freddo si fa sentire il riscaldamento elettrico si attiva facilmente con un pulsante led sul dorso che permette di regolare le diverse intensità di calore. I tre livelli di regolazione permettono di scegliere tra un leggero calore, per passare poi ad un calore intermedio, che garantisce una temperatura confortevole nelle giornate fredde ed infine al terzo livello, il più caldo, che è in grado di riscaldare anche nei momenti peggiori, come le lunghe trasferte autostradali con temperature prossime allo zero ma anche durante le scalate a passi o paesi nordici nelle stagioni più fredde.

Il comfort e l’affidabilità del guanto sono poi assicurati dai filamenti di carbonio che percorrono tutta la superficie del guanto e che in meno di un minuto portano al grado di calore richiesto.

La batteria inclusa di potenza 3000 mAh garantisce dalle 2.5 ore di utilizzo nella temperatura più alta fino alle 6 in quella minima. Ma se l’autonomia non fosse sufficiente è possibile acquistare separatamente delle batterie extra oppure un cavetto di collegamento 12v alla moto così da non trovarsi mai in difficoltà.

Il guanto è un dispositivo di protezione individuale con livello di certificazione 1 KP, grazie alle nocche in viscoelastico ad assorbimento di impatto e doppie cuciture con inserti in TPU a protezione delle parti più esposte in caso di caduta.

A completare la già ricchissima serie di caratteristiche del guanto, 2 dita dotate di touchscreen per mano e un pulitore di visiera integrato per rimuovere acqua o neve con precisione mantenendo sempre elevata la visibilità. Il Polar Wp è dotato anche di membrana impermeabile “Aquazone”.

Il dorso del guanto è realizzato in pelle, “Duratek-4 RipStop” e“ Nylon Spandex elasticizzato”, il palmo invece è in pelle con rinforzi in microfibra, lo scudo protettivo in poliuretano viscoelastico su nocche, lo scudo protettivo in TPR sul palmo. Dita e palmo hanno imbottiture protettive, rinforzi in pelle su laterale e palmo del guanto.

Il guanto Polar Wp è disponibile nelle taglie dalla S alla 3XL.