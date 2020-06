Polaroid e Sandqvist insieme per una collezione esclusiva

Polaroid annuncia una linea di borse e accessori in edizione limitata, realizzata in collaborazione con l’azienda svedese Sandqvist.

“Sandqvist x Polaroid” è composta da quattro prodotti dal design esclusivo e con nomi ispirati ad alcune città europee: lo zaino London, il marsupio Paris, la borsa Stockholm e il camera strap Prague per la macchina fotografica. I modelli sono pensati per rendere omaggio alla storia del marchio Polaroid, dopo il rebranding ufficializzato lo scorso marzo con il lancio di Polaroid NOW, la nuova gamma di fotocamere analogiche autofocus istantanee.

“Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione, che unendo la sensibilità del design scandinavo di Sandqvist con la giocosità di Polaroid ha dato vita ad una collezione davvero unica” ha afferma Ignacio Germade, Responsabile di progetto di Polaroid.

In ciascun pezzo i colori predominanti sono il rosso, il giallo e il blu, tipici dello spettro Polaroid, mentre il materiale utilizzato è poliestere 100% riciclato (ricavato dalle bottiglie in PET), lavorato con la famosa trama balistica e il rivestimento idrorepellente del brand scandinavo, così da preservare la macchina fotografica da urti o cadute durante il trasporto. Inoltre, ogni prodotto è dotato di separatori a scomparti regolabili, in modo da riservare sempre il giusto spazio alla macchina fotografica ed evitare danneggiamenti, anche a causa del contatto con altri oggetti.

“È molto stimolante poter unire le nostre competenze a quelle di Polaroid, marchio iconico che ha saputo diffondere il suo fascino in tutto il mondo”, ha aggiunto Sebastian Westin, Direttore Creativo di Sandqvist.