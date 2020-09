Polaroid Hi-Print, la creatività a portata di…tasca

Polaroid amplia la sua gamma di pratiche stampanti portatili con Hi-Print, una stampante tascabile per foto autoadesive 2×3 di alto livello.

Con le speciali cartucce all-in-one, la stampante Hi-Print utilizza il calore per sigillare l’immagine finale in meno di un minuto, creando stampe resistenti all’acqua. Grazie al dorso adesivo le foto Hi-Print trovano posto su armadietti, in album di ritagli e in molti altri posti visibili. Polaroid Hi-Print è il primo prodotto digitale istantaneo lanciato da Polaroid dopo il rebranding dell’azienda in marzo, e segna la sua dedizione a tutti gli aspetti della classica esperienza Polaroid, volta a trasformare i ricordi in foto concrete.

Attraverso un’app adatta per iOS e Android (disponibile su Apple App Store o Google Play Store) consente agli utenti di esprimere in misura ancora maggiore la loro creatività mediante una vasta serie di strumenti di fotoritocco, tra cui filtri, sovrapposizioni, cornici, testi, etichette e altro ancora.

Polaroid Hi-Print utilizza cartucce di carta da 2,1 x 3,4 pollici (54 × 86 mm). La nuova carta a sublimazione termica viene fornita in cartucce all-in-one contenenti un nastro a colori e 10 fogli di carta fotografica; ogni confezione contiene due cartucce.

La nuova stampante tascabile di Polaroid e le cartucce di carta (pacco da 20 foto) sono distribuite in Italia da Nital e sono in vendita con il prezzo al pubblico rispettivamente di 99,99 euro e 16,99 euro presso i migliori rivenditori.