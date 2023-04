Pole to Pole: dal Polo Nord al Polo sud con Nissan Ariya

Più di 27.000 km dal Polo Nord al Polo Sud, E’ questa la dstanza da coprire pre la spedizione Pole to Pole che ha preso il via dal cuore dei ghiacciai artici, uno straordinario viaggio che gli avventurieri Chris e Julie Ramsey percorreranno a bordo di Nissan Ariya e-4ORCE.

Obiettivo della spedizione è quello di dimostrare le potenzialità dei veicoli elettrici e quanto sia emozionante guidarli, in modo da facilitarne la rapida diffusione e contribuire a contrastare le crisi climatica.

Per permettere a Nissan Ariya di affrontare ghiacciai, valichi montuosi, dune nel deserto, sfidando temperature comprese tra i -30⁰C e i 30⁰C, è stata rinforzata la parte esterna con sospensioni appositamente sviluppate per la guida in fuori strada e sono stati adattati i passaruota per ospitare pneumatici BF Goodrich da 39″ ma le modifiche apportate dal team di tecnici Nissan, con il supporto di Arctic Trucks sono state ridotte al minimo.

La batteria è quella di serie, così come la configurazione a doppio motore, uno su ogni asse, e trazione integrale e-4ORCE, il sistema 4WD sviluppato da Nissan appositamente per propulsori elettrificati.

Per ricaricare la batteria nelle regioni polari, caratterizzate da forti venti e tante ore di luce, il team utilizzerà un innovativo sistema ad energia rinnovabile, un prototipo trainabile che comprende una turbina eolica estensibile e pannelli solari. L’auspicio è che questa innovazione di ricarica possa avere un’eredità positiva, ispirando il passaggio ai veicoli elettrici per le future esplorazioni polari.