Police x Lewis Hamilton: la maschera da sci ideata dal Campione del Mondo di F1

In attesa dell’imminente stagione invernale, il brand lifestyle Police presenta la nuova maschera da sci e snowboard firmata da Lewis Hamilton. Esclusiva interpretazione dell’accessorio must-have per tutti gli amanti degli sport sulla neve, la special edition Police x Lewis Hamilton è stata personalmente ideata dal sette-volte Campione del Mondo di F1 insieme al brand.

Un modello iconico e fortemente riconoscibile, dove cura dei dettagli ed elevate performance tecniche sono stati accostati a elementi di forte personalizzazione e di grande tendenza. Una maschera che sulle piste non passa certo inosservata: tra le caratteristiche estetiche principali, la fascia elastica con maxi logo (tono-su-tono oppure in contrasto) e la grande lente edgeless, anch’essa personalizzata Police x Lewis Hamilton.

Massima cura anche alle prestazioni e caratteristiche tecniche di questa special edition, proposta con in dotazione una seconda lente fotocromatica in grado di adattarsi alle diverse condizioni di luce e facilmente applicabile grazie al sistema di aggancio rapido con magneti. Entrambe le lenti sono state realizzate in policarbonato, materiale estremamente resistente e anti-graffio, mentre la camera a vuoto evita l’appannamento.

Caratteristiche particolarmente apprezzate dagli appassionati di sci e snowboard, infine, il silicone posto all’interno della fascia, a garantire una perfetta aderenza al casco, e la speciale gommapiuma posta all’interno della maschera, per un effetto traspirante e confortevole.

La maschera Police x Lewis Hamilton è proposta in 5 colori di lente diversi, ciascuna disponibile con elastico tono-su-tono oppure a contrasto, per un totale di differenti 10 varianti. Insieme a ciascuna maschera, verrà fornita una scatola rigida e un astuccio soft, oltre alla lente fotocromatica addizionale.

La special edition è acquistabile a partire dal 17 novembre sull’e-commerce Police e in punti vendita selezionati.