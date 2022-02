Polini: nuova marmitta “original” per Vespa

Continua l’impegno di Polini per l’intramontabile Vespa con il lancio della nuovissima marmitta “Original” che riprende linee e forme delle più classiche marmitte Polini. Nata con l’obiettivo di migliorare le performance e al contempo di ridurre la rumorosità, la Marmitta Original Polini è adatta sia per l’utilizzo con motori originali sia con kit base.

Studiata e progettata per integrarsi alla perfezione con il design delle gloriose Vespa, la sua forma e la scritta Polini in rilievo richiamano le iconiche marmitte Polini, marchio distintivo per generazioni di Vespisti.

Il disegno della curva e degli interni garantisce elevate prestazioni con un livello di rumorosità contenuto, ma sempre piacevole. La marmitta è perfettamente intercambiabile all’originale ed è stata pensata per usare anche gomme maggiorate 3.50-10.

Vespa 50 special – Prezzo Pubblico euro 159,00 + iva

Vespa 125 ET – Prezzo Pubblico euro 159,00 + iva

Vespa 50 PK– Prezzo Pubblico euro 159,00 + iva

Vespa 125 PK– Prezzo Pubblico euro 159,00 + iva