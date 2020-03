Polini presenta l’impianto alimentazione completo per Vespa PX 125/150

Polini presenta l’inedito impianto alimentazione completo per Vespa PX 125/150 Ø30 comprendente: carburatore maggiorato Ø30, collettore lamellare.

Il kit è studiato per ottenere più performance rispetto all’impianto di alimentazione originale.

Il carburatore è fuso in lega leggera di alluminio, si distingue per avere la valvola piatta il lega leggera cromata per migliorare lo scorrimento ed è resistente all’abrasione ed all’usura. Ogni carburatore viene sottoposto a scrupolosi controlli di tenuta e del livello benzina al fine di avere sempre i medesimi parametri di regolazione della carburazione.

Il collettore lamellare ha due caratteristiche principali: la prima è permettere di alloggiare nella Vespa un carburatore maggiorato, la seconda permette l’utilizzo del motore con valvola aspirazione rovinata dall’usura.

