Polini protagonista del Giro d’Italia con i motori E-P3+ EVO.

Polini Motori si conferma ancora una volta come grande protagonista nelle competizioni con i motori E-P3+ EVO. Potenza, emozioni, velocità, tattica. Questi sono gli ingredienti per la ricetta perfetta per vivere uno degli eventi più classici e popolari del ciclismo: il Giro d’Italia.

Da anni protagonista del panorama dei motori elettrici per e-bike, anche quest’anno Polini Motori sarà presente al Giro E con una partecipazione numerica importante. Ben 10 squadre su 16, infatti, hanno scelto di equipaggiare le proprie bici con i motori E-P3+ EVO e le batterie da 500 Wh, che assicurano grande autonomia.

Una decisione maturata dai team e dai brand in totale autonomia, consapevoli di scegliere Polini e avere a disposizione i motori più performanti sul mercato.

Polini è pronta a far vivere quella che è la gara ciclistica italiana per eccellenza con estremo divertimento per tutti i partecipanti all’evento.