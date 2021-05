Polo Cutteridge SS21: il capo evergreen per eccellenza

Le polo firmate Gutteridge, storica firma anglo-napoletana e punto di riferimento nell’abbigliamento maschile, sono il capo di abbigliamento must have per l’uomo che ricerca un look casual ma che vuole distinguersi con stile ed eleganza. Capi di grande manifattura e qualità, realizzate in 100% puro cotone piquet e curate in ogni minimo dettaglio, dal colletto ai bottoni, agli spacchi laterali fino al ricamo sul petto.

Le classiche polo basic sono caratterizzate da una vestibilità regular, colletto a costine, chiusura anteriore a due bottoni, maniche corte ed orlo con spacchi laterali per un elevato comfort nei movimenti. Alternativa più raffinata e perfetta da indossare anche sotto ad un blazer, la polo con collo a camicia: il colletto, in cotone twill, si caratterizza per un taglio non troppo profondo e va ad unire il comfort della polo all’eleganza della camicia. Questo modello di polo è poi caratterizzato da maniche corte con dettagli a contrasto, chiusura a tre bottoni e spacchi laterali.

A completare la selezione SS21, le sofisticate polo col colletto in tessuto chambray di cotone che danno un tocco chic ad ogni look, grazie alla vestibilità slim che offre linee vicine al corpo senza fasciarlo troppo, e grazie alla caratteristica stretch del tessuto che facilita i naturali movimenti del corpo. Immancabili nell’armadio di qualsiasi uomo, le polo in stile navy, un must dei look estivi nonché una delle tendenze più di successo, da abbinare in qualsiasi occasione.