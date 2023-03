Poly Bridge 3 in uscita il 30 maggio

Dry Cactus ha annunciato l’uscita di Poly Bridge 3, l’ultimo capitolo della popolare serie di simulazione che ha venduto oltre 6 milioni di copie in tutto il mondo. Il gioco uscirà il 30 Maggio su Steam per Windows, Mac e Linux.

Poly Bridge 3 promette di offrire ancora più contenuti di alta qualità e un’esperienza di gioco ancora più piacevole, il tutto racchiuso in una nuova chiave artistica. Come in passato, il giocatore avrà la possibilità di costruire ogni tipo di ponte fisicamente simulato, iniziando con semplici ponti di legno e progredendo verso costruzioni più complesse.

Una delle nuove modalità offerte da Poly Bridge 3 è la sandbox, che permette ai giocatori di sperimentare con i propri ponti utilizzando qualsiasi tipo di materiale, design o configurazione, senza alcuna limitazione. Il gioco include anche una nuova modalità a giocatore singolo, con più di 100 livelli, ognuno con i propri obiettivi e complessità ingegneristiche. La sfida sarà quella di costruire ponti sempre più complessi man mano che si avanza attraverso i diversi mondi, dai piccoli fiumi ai grandi canyon.

Inoltre, il workshop del gioco permette ai giocatori di creare i propri livelli e condividerli, ampliando la quantità di contenuti a disposizione. L’integrazione con Twitch consente anche ai creatori di contenuti di giocare insieme ai propri spettatori in tempo reale.