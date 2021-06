Porsche 911 GT3: ecco il “pacchetto Touring”

La Porsche ha introdotto sul mercato la 911 GT3 con pacchetto Touring. La settima edizione della potente GT da 375 kW (510 CV) può essere ora ordinata con il pacchetto di dotazioni che ha riscosso molto successo già con il modello precedente. Questa 911 GT3 puristica, dal peso di soli 1.418 chilogrammi, viene consegnata con un cambio sportivo GT a sei marce di serie. Per la prima volta, il pacchetto Touring può anche essere abbinato al cambio a doppia frizione PDK a sette rapporti senza costi aggiuntivi.

La differenza più evidente all’esterno è la mancanza dell’ala posteriore fissa della 911 GT3. In questo caso è uno spoiler posteriore ad estensione automatica che garantisce la deportanza necessaria alle alte velocità e contribuisce ulteriormente alla sobrietà della vettura. Le rifiniture color argento in alluminio anodizzato lucido sui finestrini laterali sono un altro tratto distintivo che sottolinea l’aspetto discreto della nuova arrivata. Il frontale è interamente verniciato nel colore della carrozzeria. Gli interni con ampie sezioni in pelle nera risultano particolarmente eleganti e sono disponibili esclusivamente per la GT3 con pacchetto Touring. La parte anteriore del cruscotto e le sezioni laterali superiori dei pannelli di rivestimento delle porte sono caratterizzate da una speciale goffratura superficiale.

Il nome “pacchetto Touring” risale a una variante di equipaggiamento della 911 Carrera RS del 1973. Già allora, l’attenzione si concentrava sul design puristico della 911 e sui dettagli degli interni classici. Porsche ha rilanciato l’idea nel 2017, riproponendo per la prima volta un pacchetto Touring per la precedente generazione della 911 GT3, la 991. Da allora, questa variante viene apprezzata in particolare dagli amanti delle auto sportive di fascia alta con una spiccata passione per la sobrietà e un piacere di guida più classico.

Sopra il potente motore spicca la griglia del cofano posteriore con il logo “GT3 Touring” dal design esclusivo. Le strisce di rifinitura dei finestrini laterali e i terminali dell’impianto di scarico sportivo sono color argento. Questi elementi presentano una finitura in nero satinato nel pacchetto opzionale Touring Nero per gli esterni; in questo caso, i moduli dei fari anteriori sono oscurati.

La 911 GT3 con il pacchetto Touring ripropone anche all’interno l’atmosfera di un’auto sportiva classica. La corona del volante, la leva del cambio, la calotta della console centrale, i braccioli nei pannelli delle portiere e le maniglie delle porte sono rivestiti in pelle nera. I rivestimenti parzialmente in pelle sono rifiniti con cuciture nere. Le sezioni centrali dei sedili sono rivestite di tessuto nero, così come è nero anche il rivestimento del tetto. Sui poggiatesta spiccano gli stemmi #porsche in rilievo. I battitacco e i profili decorativi del cruscotto e della console centrale sono in alluminio nero spazzolato.

Con il pacchetto Touring, la casa di Stoccarda offre anche la maggior parte degli equipaggiamenti opzionali della 911 GT3. Ciò include tutti i colori della carrozzeria e dei cerchi, i fari a LED con Porsche Dynamic Light System e Porsche Dynamic Light System Plus, vari sistemi di assistenza, i freni carboceramici PCCB, il sistema di sollevamento dell’asse anteriore, tutte le varianti di sedili, il pacchetto Chrono e i sistemi audio.

Porsche design propone inoltre per i clienti della 911 GT3 con pacchetto Touring un particolare cronografo dotato di un movimento con funzione flyback. Il rotore di carica richiama il design delle ruote della vettura ed è disponibile in sei diverse versioni a seconda della configurazione dell’auto. La lunetta del quadrante grigio agata metallizzato si rifà alla finitura della carrozzeria. Il quadrante stesso ha una finitura nera opaca, mentre le lancette luminose del cronografo gialle sono in tinta con il contagiri. Il cronografo avvolge il polso grazie a un cinturino in pelle realizzato con lo stesso materiale utilizzato per le auto Porsche, su cui spicca il logo “GT3” goffrato. Le cuciture nere con filo Porsche conferiscono al cinturino un ulteriore tocco finale. Il cronografo è prodotto dalla fabbrica svizzera di orologi dell’azienda ed è riservato esclusivamente ai proprietari della vettura.

Nel caso della settima edizione di questa vettura sportiva ad alte prestazioni, Porsche ha trasferito la tecnologia da corsa in un modello di produzione in modo più sistematico che mai: la sospensione anteriore a doppio braccio oscillante così come l’impeccabile schema aerodinamico con alettone posteriore a collo di cigno – escluso dal pacchetto Touring – e il singolare diffusore derivano dalla fortunatissima 911 RSR GT da corsa, mentre il motore boxer a sei cilindri da 4,0 litri con potenza di 375 kW (510 CV) è stato realizzato sulla base dell’unità di trazione della 911 GT3 R provata e collaudata nelle gare di durata.

Nonostante la carrozzeria più larga, le ruote più grandi e caratteristiche tecniche aggiuntive, il peso della nuova GT3 è pari a quello del suo predecessore. Pesa 1.418 kg con il cambio manuale e 1.435 kg con il cambio a doppia frizione Porsche (PDK). Il cofano in plastica rinforzata con fibra di carbonio (CFRP), i vetri leggeri e i cerchi in lega forgiati testimoniano l’attenzione al contenimento del peso e lo stesso vale per l’impianto di scarico sportivo leggero.

I geni da competizione si manifestano praticamente in tutti i dettagli della nuova 911 GT3. L’abitacolo è dotato per la prima volta di uno schermo da pista: premendo un pulsante, i display digitali a sinistra e a destra del contagiri centrale si riducono alle informazioni essenziali sulla pressione degli pneumatici e dell’olio, sulla temperatura dell’olio e del liquido di raffreddamento e sul livello del serbatoio del carburante. Facilmente accessibile, il selettore posto sul volante che facilita il passaggio veloce tra le impostazioni normali e le modalità Sport e Track personalizzabili.

Porsche propone la 911 GT3 a un prezzo base di 176.855 euro, compresa IVA e dotazioni specifiche. Il pacchetto Touring può ora essere ordinato come opzione senza costi aggiuntivi.