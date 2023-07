Porsche: apre la prima “Charging Lounge”

Porsche ha introdotto un innovativo sistema di stazioni di ricarica rapide denominato “Porsche Charging Lounge”. Queste stazioni si collocano in prossimità di strade ad alta densità di traffico, consentendo ai conducenti di veicoli elettrici e ibridi plug-in Porsche di affrontare viaggi lunghi con tranquillità. Oltre alle prestazioni di ricarica di livello superiore, le Porsche Charging Lounge offrono ambienti confortevoli e un sistema di addebito centralizzato dei costi, garantendo un’esperienza di sosta piacevole e rilassante.

Le Porsche Charging Lounge si distinguono per il loro design unico, che riflette l’eleganza e il prestigio del marchio Porsche. Il sito pilota di Bingen offre un’anteprima delle caratteristiche che caratterizzeranno le future stazioni di ricarica. Tetto sottilissimo e trasparente, che sembra fluttuare, collega le postazioni di ricarica all’edificio principale, mentre l’area lounge con vetrate dal pavimento al soffitto crea un senso di continuità tra interno ed esterno. Colori vivaci accostati a legno chiaro favoriscono un’atmosfera accogliente e di benessere.

Un aspetto cruciale è l’attenzione alla sostenibilità. La prima Porsche Charging Lounge al mondo è riscaldata e climatizzata da una pompa di calore a emissioni zero, senza l’utilizzo di combustibili fossili. Inoltre, parte dell’elettricità necessaria proviene da un impianto fotovoltaico a celle solari installato sul tetto, sfruttando fonti rinnovabili certificate. La gestione digitalizzata della struttura consente di ottimizzare il consumo energetico, ad esempio riducendo automaticamente l’illuminazione quando non ci sono visitatori.

Le Porsche Charging Lounge non si limitano alla ricarica delle vetture, ma offrono anche una piacevole esperienza di sosta. Gli automobilisti troveranno moderni servizi igienici e un’ampia scelta di bevande analcoliche e snack. I pagamenti risultano comodi grazie all’accettazione di carte di debito e di credito, nonché di metodi di pagamento digitali come Apple Pay e Google Pay. La rete WiFi ad alta velocità permette ai conducenti di rimanere connessi mentre attendono la ricarica. Inoltre, un supporto per esercizi fisici e uno specchio intelligente offrono la possibilità di affrontare il viaggio in modo ottimale, mentre i contenuti interattivi Porsche intrattengono i visitatori.

Le Porsche Charging Lounge sono parte integrante del Porsche Charging Service e vengono visibili nel sistema di navigazione. Questo servizio di pagamento centralizzato, gestito direttamente da Porsche, offre prezzi competitivi di 33 centesimi per kilowattora, allineati a quelli delle altre stazioni di ricarica rapida della rete Porsche. Per accedere alle stazioni di ricarica e all’area lounge, è necessario un identificativo Porsche, che deve essere collegato alla vettura. Il sistema riconosce automaticamente la targa del veicolo registrata nel Porsche ID, aprendo la barriera di ingresso alla stazione. In alternativa, i clienti possono utilizzare la Porsche Charging Card o un codice QR fornito dall’app MyPorsche per accedere ai servizi.