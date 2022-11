Porsche Design: ecco il Chronograph 1 – 911 Dakar e 911 Dakar Rally Design Edition

Porsche presenta la nuova 911 Dakar, donando nuova vita al mito del rally più famoso della storia delle corse. Disponibile in esclusiva per gli acquirenti di queste straordinarie vetture sportive, Porsche Design presenta il nuovo Chronograph 1 – 911 Dakar e il Chronograph 1 – 911 Dakar Rally Design Edition. I segnatempo, realizzati a mano, riprendono i tratti iconici del corrispettivo a motore e si distinguono per una rivoluzionaria novità mondiale: la cassa in carburo di titanio altamente resistente.

Ogni volta che si ammira il polso, il Chronograph 1 – 911 Dakar offre una leggibilità ottimale. Il numero 60, in colore rosso, della scala dei minuti sul quadrante, cattura l’attenzione tanto quanto le lancette rosse dello stop. Inoltre, le indicazioni del piccolo display delle ore intere sono più larghe di quelle delle mezz’ore. Il quadrante nero offre un contrasto dal tocco sportivo con la scritta in rosso della funzione flyback. Con la dicitura “911 Dakar” sopra il datario a ore 3, il cronografo rivela chiaramente le sue numerose somiglianze con la corrispettiva auto realizzata in serie limitata.

Il Chronograph 1 – 911 Dakar Rally Design rievoca i ricordi di uno storico successo automobilistico con un’ulteriore grafica delle strade accidentate in bianco, blu, oro e rosso nei piccoli secondi: nel 1984, Porsche vinse la classifica automobilistica del

rally nel deserto Parigi-Dakar con la 953 modificata in questi colori.

Il cinturino in pelle nera con cuciture a contrasto in Shadegreen e una perforazione con supporto in Race-Tex in Shadegreen, trae ispirazione dagli interni della Porsche 911 Dakar. Anche quello del Chronograph 1 – 911 Dakar Rally Design Edition rende omaggio al sedile in pelle nera con cuciture a contrasto, ed è dotato altresì di una perforazione con supporto in

Race-Tex in Shark Blue.

Il Porsche Design Chronograph 1 – 911 Dakar e il Chronograph 1 – 911 Dakar Rally Design Edition possono essere ordinati esclusivamente dagli acquirenti delle nuove Porsche 911 Dakar e 911 Dakar Rally Design presso i Centri Porsche a partire dal

17 novembre a un prezzo consigliato che parte da 13.950 euro. Tutte le informazioni sono disponibili su porsche-design.com. I segnatempo sono limitati a un totale di 2.500 esemplari e i clienti li riceveranno insieme a una targhetta che si trova

all’interno di una custodia di altissimo livello. Il numero di serie limitata della Porsche 911 Dakar e l’orologio abbinato dimostrano l’affinità tra questi due affascinanti oggetti da collezione.