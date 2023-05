Porsche Design svela il Chronograph 718 Spyder RS

Porsche Design ha annunciato il lancio del nuovo Chronograph 718 Spyder RS, un orologio esclusivo destinato ai fortunati acquirenti della nuova Porsche 718 Spyder RS con pacchetto Weissach. Ogni pezzo viene realizzato a mano con grande precisione nella manifattura orologiera di Porsche a Soletta, in Svizzera. Il cronografo è progettato per abbinarsi perfettamente al veicolo, con un design di alta qualità e numerosi dettagli tecnici. Indossarlo al polso, per gli appassionati di auto sportive, è un’esperienza pura ed emozionante.

La 718 Spyder RS è famosa per la sua silhouette piatta e le caratteristiche aerodinamiche. Grazie al motore centrale a sei cilindri, al telaio GT collaudato in gara e alla struttura leggera, la vettura garantisce la massima agilità. Il cronografo, allo stesso modo, è stato progettato per le prestazioni e la leggera cassa in titanio non aggiunge alcun peso superfluo. Inoltre, può essere personalizzato, proprio come la versione motorizzata del veicolo. Il configuratore degli orologi Porsche Design offre una vasta scelta di colori per la cassa, compresi numerosi colori storici Porsche.

Il quadrante del cronografo è in carbonio con indici bianchi delle ore e dei minuti, realizzati in ceramica luminosa Super-LumiNova®, per un tocco di sportività. Sul retro, il Chronograph 718 Spyder RS presenta una massa oscillante che riprende l’aspetto del cerchione della Spyder RS, e il fondello del cronografo può essere personalizzato con l’incisione di un testo fino a 12 caratteri.

Il Porsche Design Chronograph 718 Spyder RS sarà disponibile a partire dal 10 maggio 2023, esclusivamente per gli acquirenti della nuova Porsche 718 Spyder RS e della Porsche 718 Spyder RS con pacchetto Weissach. Il prezzo di partenza per questo orologio esclusivo è di 9.500 euro (RRP) e potrà essere ordinato presso i Centri Porsche in tutto il mondo. Ogni cliente riceverà il cronografo in una confezione di alta qualità, con una targa con il numero limitato corrispondente. Il configuratore dell’orologio offre la possibilità di personalizzare la targa con un testo a scelta.