Porsche inaugura una nuova era della Formula E con la “99X Electric Gen3”

Alla partenza della nuova stagione, il team TAG Heuer Porsche Formula E torna nel luogo dove ha conseguito il suo maggior successo. L’anno scorso, la scuderia ha infatti realizzato una brillante doppietta su questo impegnativo circuito del Gran Premio che in parte attraversa il leggendario stadio di baseball “Foro Sol”.

Pascal Wehrlein (GER), che in quell’occasione aveva conquistato la pole position e la prima vittoria per Porsche in Formula E, rientra in questa stagione al volante della Porsche 99X Electric Gen3 numero 94. Il suo nuovo compagno di squadra António Félix da Costa (POR), campione dell’edizione 2019/2020 della Formula E, disputerà la sua prima gara con il Costruttore di auto sportive con la vettura numero 13.

Sono in totale quattro le Porsche 99X Electric Gen3 previste sulla griglia di partenza dell’Autodromo Hermanos Rodriguez. Due delle vetture elettriche sviluppate presso il Centro di Weissach saranno schierate dal team TAG Heuer Porsche Formula E, la squadra ufficiale della Casa, mentre le altre due gareggeranno per conto di Avalanche Andretti, deciso a battersi per vittorie e titoli in qualità di primo team clienti di Porsche. Sono Jake Dennis (GBR) e André Lotterer (GER) i piloti titolari della squadra statunitense fondata dall’icona dell’automobilismo Michael Andretti.

Le nuove auto Gen3 che parteciperanno per la prima volta all’E-Prix di Città del Messico segnano l’inizio di una nuova era per la Formula E. La Porsche 99X Electric Gen3 e le sue avversarie sono infatti le auto da corsa elettriche più veloci, leggere, potenti ed efficienti mai costruite. Poiché tutti e undici i team della Formula E iniziano la stagione più o meno allo stesso livello tecnico, Florian Modlinger, direttore Factory Motorsport Formula E, prevede che le gare saranno emozionanti e molto combattute: “Queste vetture rimescoleranno le carte del campionato mondiale”.