Porsche Italia e Luna Rossa Prada Pirelli per il varo del nuovo AC75

Nel quartier generale di Cagliari, Luna Rossa Prada Pirelli ha svelato il suo nuovo monoscafo foiling AC75, destinato a solcare le acque nelle regate della 37ª Coppa America. L’evento, programmato da agosto a ottobre a Barcellona (Spagna), ha visto la partecipazione di Porsche Italia in veste di mobility partner. La Casa di Stoccarda ha presentato una flotta all’avanguardia della sua gamma elettrica e ibrida, comprendente le ultime creazioni come Porsche Taycan, Cayenne e Panamera.

Queste auto hanno accompagnato gli ospiti e i rappresentanti dei media fino alla base operativa del team, situata al molo Ichnusa. Tutti i veicoli erano equipaggiati con pneumatici P Zero di Pirelli, co-title sponsor di Luna Rossa.

Questa collaborazione non solo evidenzia l’impegno di Porsche Italia nell’offrire esperienze esclusive, ma sottolinea anche l’attenzione della casa automobilistica verso soluzioni di mobilità sportive e sostenibili. In qualità di mobility partner di Luna Rossa Prada Pirelli, un’eccellenza nel mondo della vela a livello internazionale, Porsche rinnova il suo impegno verso la sostenibilità, promuovendo attivamente l’adozione di tecnologie a zero emissioni nel mondo dello sport e al di là di esso.