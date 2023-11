Porsche: nuovo concept di interni concepito intorno al guidatore

La Porsche Panamera di prossima generazione, in programma per il suo debutto il 24 novembre 2023, si distinguerà per l’innovativo Porsche Driver Experience, focalizzato sulla massima soddisfazione del guidatore, un concetto precedentemente introdotto con successo sulla Taycan. Questo sistema offre un display completamente digitale, una vasta gamma di opzioni personalizzabili e funzionalità incredibilmente intuitive. Un aspetto distintivo di questo sistema è la disposizione strategica dei comandi essenziali in prossimità del volante, consentendo al conducente di accedere rapidamente e intuitivamente alle funzioni principali. Questo rende la gestione della Panamera di nuova generazione più agevole in tutte le situazioni di guida, soprattutto in condizioni di guida dinamica.

L’attenzione focalizzata sul pilota si manifesta in vari dettagli di design. Ad esempio, Porsche ha collocato direttamente sul volante l’interruttore a levetta per la navigazione delle opzioni nel quadro strumenti e l’interruttore di modalità per la selezione dei programmi di guida. Accanto a questi si trova la leva del cambio, liberando spazio sulla console centrale, dove ora è situato un sofisticato pannello di controllo della climatizzazione, che combina superfici tattili e pulsanti fisici in un’elegante e intuitiva soluzione. Nella console centrale sono state integrate nuove bocchette dell’aria completamente regolabili elettronicamente, consentendo di selezionare facilmente diverse modalità di climatizzazione preconfigurate e personalizzate. Inoltre, il vano portaoggetti nella console centrale è ora più spazioso.

Il focus sul pilota è ulteriormente evidenziato dal quadro strumenti digitale e autoportante. Il display free-standing da 12,6 pollici si distingue per il suo design curvilineo, con Porsche che organizza chiaramente le informazioni di guida in tre diverse aree, configurabili in base all’allestimento e alla preferenza del conducente. Su richiesta, è disponibile anche un head-up display aggiuntivo, che può essere comandato direttamente dal volante sportivo.

Grazie al suo design lineare e all’uso di materiali di alta qualità, gli interni della nuova Panamera creano un’atmosfera di lusso e sportività. Un elemento che colpisce è la coerenza stilistica del nuovo schema decorativo, che si estende in modo fluido dalla console centrale al cruscotto e alle portiere. La console centrale notevolmente rialzata è uno dei tratti distintivi dell’abitacolo della Panamera. In un’innovazione, Porsche introduce una luce diffusa che percorre l’intero pannello, enfatizzando la larghezza del veicolo. Tutti i modelli Panamera offrono un comfort ancora maggiore grazie all’uso di materiali per i sedili che incrementano l’elasticità, mentre le versioni executive dispongono di un nuovo sistema di sedili posteriori sagomati per ottimizzare la posizione di seduta dei passeggeri, consentendo di affrontare viaggi lunghi in auto con maggiore comodità.

Porsche ha puntato sull’uso di materiali pregiati e offre una vasta gamma di opzioni cromatiche e di materiali per la nuova Panamera. Le opzioni decorative e i dettagli cromatici coordinati contribuiscono ad aumentare il lusso degli interni. Alcune delle opzioni sono realizzate da Porsche Exclusive Manufaktur. In un’iniziativa innovativa, Porsche offre anche una variante di allestimento leather-free per la Panamera, utilizzando materiali sportivi come il Race-Tex e un tessuto con un classico motivo a pepita.