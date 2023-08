Porsche presenta la Cayenne più potente di sempre

Dopo il fortunato debutto della nuova Cayenne all’inizio del 2023, Porsche si appresta a completare la terza generazione, completamente rivisitata, di questo SUV di successo con un nuovo modello di punta. Come in passato, la Cayenne più performante è un’ibrida plug-in. Porsche ha ottimizzato la tecnologia di questo modello, che succede alla Cayenne Turbo S E-Hybrid, sotto diversi punti di vista, con significativi benefici soprattutto in termini di autonomia elettrica e prestazioni. Le modifiche apportate hanno permesso di migliorare notevolmente sia la fruibilità quotidiana sia la dinamica di guida.

Il cuore è costituito da un motore elettrico da 130 kW (176 CV) che si unisce all’unità V8 biturbo da 4,0 litri, rivista e potenziata, che eroga 441 kW (599 CV). In combinazione, questi due propulsori generano una potenza totale di 544 kW (739 CV) e una coppia massima di 950 Nm. Numeri mostruosi che consentono alla Cayenne Turbo E-Hybrid di giustificare appieno la sua posizione come modello top di gamma. Questo SUV può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi e raggiunge una velocità massima di 295 km/h. È un’eccellenza di Porsche che abbina potenza elettrica ed essenza sportiva in modo eccezionale.

Comparato al suo predecessore, il nuovo modello Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid offre un’autonomia elettrica notevolmente estesa e tempi di ricarica più brevi. Una batteria ad alto voltaggio da 25,9 kWh, collocata sotto il pianale del vano di carico, permette un’autonomia in modalità elettrica fino a 82 chilometri (EAER City). Il nuovo carica-batterie da 11 kW installato a bordo riduce il tempo di ricarica a meno di due ore e mezza, sia tramite caricatore a parete che presso una colonnina di ricarica adeguata.

Il carattere premium della Cayenne Turbo E-Hybrid emerge chiaramente dalla sua estetica. Sia la versione standard che la Coupé presentano un frontale distintivo, con prese d’aria di raffreddamento più grandi e airblade in nero lucido che aggiungono un tocco di aggressività. Il paraurti posteriore in tinta con la carrozzeria e i profili dei passaruota accentuano ulteriormente il suo aspetto sportivo. Tra gli altri elementi distintivi, ci sono i doppi terminali di scarico in acciaio inox satinato e le pinze dei freni rosse.

All’interno, gli inserti in alluminio e il rivestimento del tetto in Race-Tex riflettono l’attenzione di Porsche per le prestazioni. L’equipaggiamento di serie offre un volante sportivo GT riscaldato, un selettore di modalità di guida e sedili sportivi in pelle regolabili in 18 modi. Per chi cerca ancora più comfort, sono disponibili sedili confort in pelle con regolazione a 14 vie.

La Cayenne Turbo E-Hybrid beneficia delle nuove caratteristiche introdotte con l’aggiornamento del modello del 2023. Queste includono un posto di guida completamente digitale, una console centrale ridisegnata e proiettori a LED HD-Matrix ad alta risoluzione che garantiscono maggiore comfort e sicurezza durante la guida notturna.

Per coloro che desiderano una dose extra di adrenalina, c’è la Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé con il pacchetto GT. Questo modello presenta un’attenzione ancora maggiore alle prestazioni. Tutti i sistemi di telaio e di controllo sono stati ottimizzati specificamente per questo modello, rendendo la carrozzeria più bassa di 10 millimetri e migliorando la maneggevolezza.

Inoltre, dispone di cuscinetti diagonali specifici per le vetture GT che aumentano la campanatura dell’asse anteriore, migliorando la precisione di sterzata e l’aderenza in curva. L’impianto frenante in carbo-ceramica Porsche (PCCB) ad alte prestazioni è incluso di serie nel pacchetto GT. Il sistema PDCC e l’asse posteriore sterzante aggiungono ulteriori caratteristiche prestazionali, offrendo un’esperienza di guida incredibilmente coinvolgente.

La nuova Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid è il secondo dei tre modelli ibridi che Porsche ha in programma di lanciare nel 2023. È già disponibile per l’ordine in molti mercati, con un prezzo di partenza in Italia di 182.533 euro, IVA inclusa, per la versione standard. La versione Coupé parte da 186.071 euro, mentre la Cayenne Turbo E-Hybrid con il pacchetto GT è disponibile a partire da 215.923 euro.