Predator è partner ufficiale degli Intel Extreme Masters

Per il quinto anno consecutivo, Predator sarà partner esclusivo degli Intel Extreme Masters (IEM) mettendo a disposizione prodotti gaming innovativi, potenti e coinvolgenti per portare il gioco competitivo a nuovi livelli. Il torneo IEM è uno dei più famosi campionati mondiali di eSport, un’occasione importante per associare il marchio a questo mondo e raggiungere il vasto pubblico che da anni segue l’evento. La completa lineup Predator, che include PC ad altissime prestazioni e monitor molto performanti, offrirà la miglior esperienza gaming possibile ai professionisti che si sfideranno nei diversi tornei.

Alla quindicesima edizione IEM i progamer giocheranno utilizzando i più recenti dispositivi, tra cui Predator Triton 300SE e Helios 300 – entrambi annunciati al CES 2021 – Predator Orion 3000 e Orion 5000 con nuove schede grafiche e Predator X25, monitor con una frequenza di aggiornamento di 360 Hz per immagini estremamente realistiche e prive di artefatti visivi. I dispositivi Predator, dotati delle ultime tecnologie presenti sul mercato, consentiranno di raggiungere un gameplay competitivo e adrenalico ai professionisti che si sfideranno con i titoli più avvincenti come CS:GO.

Il nuovissimo laptop gaming Predator Triton 300SE offre prestazioni di altissimo livello grazie alla scheda video NVIDIA GeForce RTX 3060. Basato sull’architettura NVIDIA Ampere, aumenta l’efficienza energetica, accelerando notevolmente le prestazioni e introducendo la terza generazione di prodotti Max-Q per notebook sempre più sottili e performanti. Predator Triton 300 SE è dotato di tutte le caratteristiche essenziali per un’ottima esperienza gaming su notebook, incorporando un processore Intel Core i7 serie H35 di 11a generazione Special Edition, che raggiunge fino a 5 GHz per offrire prestazioni incredibili. Il design interno Acer Vortex Flow migliora il raffreddamento di tutta la componentistica interna, con un conseguente aumento delle prestazioni del 10%, mentre l’audio DTS: X Ultra fornisce un suono nitido e ben bilanciato. Questo potentissimo notebook gaming, con display FHD da 14 pollici e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, ha una resistente scocca interamente in metallo circondata da tre cornici sottili di soli 17,9 mm di spessore, e pesa solo 1,7 kg.

Il nuovo laptop gaming Predator Helios300, è stato aggiornato con una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3080 e fino a 32 GB di memoria DDR4 per un gameplay estremamente fluido. Il display IPS da 240 Hz, con una velocità di aggiornamento di soli 3 ms, consente ai giocatori di ottenere immagini fluide, mentre l’audio DTS:X e il suono surround simulato in 3D offrono un’esperienza audio ancora più coinvolgente. Il notebook è supportato da due ventole e dalla tecnologia Acer CoolBoost per non surriscaldare le aree critiche dei componenti interni.

Sono disponibili anche i nuovi desktop gaming Predator Orion con le ultime GPU ad alte prestazioni, come il nuovo predatororion5000, un potente PC per i gamer che richiedono un’eccellente grafica e sessioni di streaming senza interruzioni. L’ultima versione è dotata della recente scheda video NVIDIA GeForce RTX 3090 e del processore Intel Core i9-10900K di decima generazione (overcloccabile) per un gameplay fluido e con frame rate elevato. Il desktop Predator Orion 3000, di dimensioni più ridotte, offre tutte le prestazioni necessarie per competere ai massimi livelli. E’ alimentato dalla GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 e dal processore Intel Core i7 di decima generazione.

Il nuovo e potente monitor gaming Predator X25 IPS, con risoluzione Full HD 1920×1080, vanta un’incredibile frequenza di aggiornamento di 360 Hz per offrire ai giocatori una latenza estremamente bassa e animazioni molto fluide. L’elevato refresh rate a 360 Hz aggiorna l’immagine ogni 2,8 millisecondi, fornendo un netto vantaggio su giochi come sparatutto, in cui la precisione è indispensabile. Dotato della più recente tecnologia NVIDIA G-SYNC e Reflex Latency Analyzer, questo monitor all’avanguardia ha tutto il necessario per sfruttare al meglio le ultime GPU di NVIDIA. La tecnologia Reflex Latency Analyzer è in grado di rilevare le latenze di mouse, monitor e PC, consentendo ai gamer di avere un sistema sincronizzato e pronto alle battaglie online.

L’intera lineup di prodotti gaming, inclusi tutti i dispositivi ufficiali IEM, sono disponibili per l’acquisto presso i rivenditori specializzati e sullo store Acer, dove saranno presenti, in occasione degli IEM, offerte promozionali a brand Predator. Si potranno seguire contenuti esclusivi IEM sui canali Facebook e Instagram di Predator Gaming.