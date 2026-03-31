Premiere europea di Kia PV5 Cargo High Roof al Commercial Vehicle Show 2026

Kia si prepara a un importante ritorno al NEC di Birmingham, dove, dal 21 al 23 aprile 2026, parteciperà al Commercial Vehicle Show presentando in anteprima europea due nuovi modelli della gamma PV5: il PV5 Cargo High Roof (L2H2) e il PV5 Cargo Standard (L1H1). Queste versioni rappresentano un significativo ampliamento dell’offerta nella famiglia Platform Beyond Vehicle (PBV), offrendo configurazioni inedite in termini di lunghezza e altezza per soddisfare un più vasto spettro di esigenze nel settore dei trasporti e della logistica.

L’introduzione del PV5 Cargo Standard segna l’arrivo di una versione più compatta, concepita come nuovo entry level della gamma PBV. Caratterizzato da un’elevata efficienza di carico e da una manovrabilità ottimale in ambiente urbano, questo modello punta a rispondere alle necessità delle piccole e medie imprese e dei servizi di consegna nelle aree cittadine. Il PV5 Cargo High Roof, invece, combina una maggiore altezza con dimensioni equilibrate, offrendo una capacità di carico tipica del segmento D in un furgone di segmento C.

Entrambe le varianti incarnano la visione di Kia nel segmento dei veicoli commerciali leggeri elettrici (eLCV), confermando l’impegno del marchio verso la mobilità sostenibile e la personalizzazione delle soluzioni per il business. L’azienda presenterà inoltre altri modelli di conversione per dimostrare la versatilità della piattaforma PBV e le sue potenzialità di adattamento a diversi settori industriali.

Un altro elemento di rilievo dell’evento sarà il Kia Business Solutions Ecosystem, la suite di strumenti di gestione e ricarica per flotte aziendali. Questa piattaforma integra servizi digitali avanzati come il Kia Business Portal, il Kia Fleet Management System (FMS), la modalità Business dell’app Kia e Kia Charge for Business. Si tratta di soluzioni pensate per supportare la transizione verso elettrico delle flotte, offrendo maggiore trasparenza sull’utilizzo dei veicoli, sulle abitudini di ricarica e sui costi operativi. L’obiettivo è incrementare l’efficienza e ridurre i tempi di inattività, fornendo un ecosistema integrato che accompagna la digitalizzazione del trasporto professionale.

Erhan Eren, Direttore PBV di Kia Europe, ha sottolineato: “La nostra presenza al Commercial Vehicle Show 2026 evidenzia il forte slancio della strategia PBV di Kia. Con l’introduzione di due nuove versioni, PV5 Cargo High Roof e PV5 Cargo Standard, offriamo maggiore flessibilità per un ventaglio di applicazioni ancora più ampio, mantenendo allo stesso tempo l’affidabilità operativa che i nostri clienti si aspettano. L’articolata e versatile gamma PBV di Kia e l’ecosistema Kia Business Solutions consentono ai nostri clienti di fare business come mai prima d’ora.”

Il Commercial Vehicle Show 2026 segnerà la seconda partecipazione di Kia alla manifestazione britannica, confermando il crescente interesse del marchio per il mercato europeo dei veicoli commerciali elettrici. Lo stand del costruttore, situato al padiglione 5 (stand 5C95), sarà interamente dedicato alla strategia PBV e mostrerà come le tecnologie Kia stiano ridefinendo i modelli operativi delle flotte aziendali.

Ulteriori dettagli su specifiche tecniche, disponibilità e prezzi dei nuovi PV5 verranno comunicati prossimamente, ma l’anteprima di Birmingham segna già una tappa fondamentale nella strategia di Kia verso una mobilità commerciale elettrificata e intelligente. Con i nuovi PV5 Cargo High Roof e Cargo Standard, il costruttore coreano conferma il suo ruolo di pioniere nel coniugare sostenibilità, innovazione e concretezza operativa nel settore dei veicoli professionali.