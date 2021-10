Premio Auto Europa: la Fiat 500 è la migliore

Nuova 500 si è imposta su una platea di 30 nuovi modelli, in quanto migliore auto prodotta e commercializzata in Europa sulla base dei requisiti di innovazione, design, qualità ed economia di esercizio.

La premiazione si è svolta ieri nella suggestiva Nuvola Lavazza a Torino, al termine di 2 giorni di eventi in cui i giornalisti dell’UIGA si sono aperti al confronto con la città ed i suoi luoghi dedicati all’automobile più emblematici, approfondendo temi quali i cambiamenti che stanno trasformando la mobilità.

Nuova 500, progettata e costruita a Torino, è pronta ad affrontare le nuove sfide della mobilità sostenibile, nel solco di una tradizione che vede FIAT da sempre protagonista nel mondo delle city car. Infatti Nuova 500 ha già acquisito una posizione di best seller nel segmento delle city-car elettriche in Europa. Nuova 500 è l’auto più venduta in Europa nel segmento delle city-car, con una quota di mercato pari a quasi il 28%, è al vertice nel mercato delle utilitarie in 12 paesi ed è la vettura più venduta nell’intero panorama dei veicoli elettrici in Italia. Inoltre, dopo essere stata lanciata nei mercati europei, in Israele e in Brasile, Nuova 500 è in procinto di diventare la prima city-car all-electric, “all-in” a livello mondiale.

Il premio AUTO EUROPA 2022 va ad arricchire il palmarès di Nuova 500, che già annovera il titolo di “Small Car of the Year” ai News UK Motor Awards, “Green Car” degli Automobile Awards 2020, vinto in Francia, e il trofeo “Car of the Year and Best Small Electric Car”, assegnato da DrivingElectric. A questi prestigiosi riconoscimenti internazionali vanno aggiunti anche il premio “Miglior Design 2020” della rivista tedesca “Auto Motor und Sport” e quello di “Miglior Design Concept” del famoso concorso internazionale “Red Dot Design Award”.