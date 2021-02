PREMIUM STYL: una nuova sfida firmata Stylmartin

Resilienza, audacia, amore per l’artigianalità e un occhio sempre puntato al futuro. E’ così che Stylmartin dimostra da sempre di sapersi reinventare proponendo, stagione dopo stagione, calzature uniche che rappresentino il connubio ideale tra Heritage e innovazione, i due grandi pilastri sui quali si fonda.

Con PREMIUM STYL, la nuova capsule collection di 5 modelli per uomo e donna, declinati in diverse combinazioni estetiche, l’azienda è riuscita a superare i propri limiti, trovando la spinta – in una situazione difficile – di realizzare qualcosa di nuovo e senza dubbio coraggioso: certificare per le due ruote e rendere idonei in termini di elevati standard di protezione materiali ricercati e tridimensionali, lontanissimi dall’ambito dell’abbigliamento tecnico e provenienti direttamente dal mondo del fashion. Giusto per fare un paio di esempi, il cavallino stampato e un luminoso tessuto glitter.

Il risultato è davvero sorprendente e ci permette di ammirare proposte fuori dagli schemi, tra cui la reinterpretazione decisamente audace di uno tra i modelli iconici del marchio: la CONTINENTAL, qui resa GOLD.

Il celebre stivale di ispirazione vintage, che ha resistito alla prova del tempo ottenendo negli anni il favore degli appassionati e degli addetti ai lavori, si ripropone in una versione … preziosissima.

La morbida pelle di vitello nera idrorepellente della tomaia accoglie un inserto frontale laminato oro, colore che viene ripreso anche nel logo Stylmartin stampato lateralmente vicino al tallone e negli elementi metallici delle 4 fibbie, che rimandano a quelle degli stivali off-road degli Anni 70, resi “gold” tramite processo galvanico in bagno contenente oro 24k.

La cura quasi maniacale che il brand ha impiegato nell’aspetto estetico, non compromette minimamente quello tecnico: non mancano protezioni interne in PU in zona malleoli su entrambi i lati e la protezione sulla tibia. Questo modello vanta inoltre la presenza di una resistente suola Vibram “a carrarmato”, realizzata in gomma antiscivolo. CONTINENTAL GOLD è proposta in una gamma taglie unisex.