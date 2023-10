Prénatal: arrivano i pigiami per Halloween

Prénatal, il primario marchio nel settore della puericultura e dell’abbigliamento per bambini, sta per celebrare Halloween con una serie di pigiami che trasportano i piccoli nel cuore della notte più enigmatica dell’anno. Questi capi si distinguono per i motivi tipici della festa, i colori – arancio e nero – e le stampe di zucche e spettri.

Ci sono quattro diverse varianti disponibili: tutine intere per neonati (0-9 mesi) e pratici completi a due pezzi per i più grandi (18 mesi – 6 anni). Tutti sono realizzati con un tessuto in morbida felpa che avvolge i bambini in un confortevole abbraccio.

Per le bambine, il motivo principale è la zucca, con una stampa frontale che ricorda il taglio degli occhi e della bocca, ma in una tenera interpretazione a forma di cuore. Per i maschietti, le stampe sono una serie di fantasmi che ricoprono l’intero pigiama, con un elemento centrale pronto a brillare al buio, creando un magico mistero che affascina i più piccoli.

Dolcetto o scherzetto? La mini collezione di Halloween di Prénatal è pronta ad accompagnare tutti i bambini durante ogni “toc toc”.

La nuova linea di pigiami per Halloween è disponibile insieme alla collezione completa AI 2023-34 presso tutti i negozi Prénatal e online sul loro shop.