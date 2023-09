Prénatal e Lego: ecco una mini capsule

Siamo giunti alla stagione autunnale e Prénatal, azienda leader nel settore della puericultura e dell’abbigliamento per l’infanzia, mostra al suo pubblico tutte le novità per l’autunno-inverno tra cui la divertente capsule a licenza LEGO. Perfetta per i piccoli amanti delle costruzioni, porta un tocco di magia nel guardaroba dei bambini.

I capi della nuova capsule, proprio come i mitici mattoncini, sono pensati per comporre, scomporre e ricomporre outfit sempre perfetti. Al centro della proposta felpe con comodo tascone a canguro (con o senza cappuccino), morbidi pantaloni e, per i meno freddolosi, la t-shirt a girocollo e maniche lunghe. I colori da combinare in un mix and match sempre alla moda sono il grigio mélange e il blu notte.

La vestibilità morbida e regolare garantisce il massimo comfort per le avventure e il divertimento di ogni bambino.