Prénatal: ecco la collezione Little Treasure

Prénatal presenta Little Treasure, la linea pensata per dare il benvenuto ai nuovi nati, perfetta anche come cadeau per i baby shower.

Immersa in una delicata palette di bianco e grigio, la nuova confezione Prénatal Little Treasure è un vero gioiello, contenente cinque preziosi doni simbolici dei primi momenti del bebè. Dalla soffice coperta in mussola per il dolce sonno, al tenero dou dou, conosciuto per avvolgere i neonati con il profumo dei genitori, fino alla cornice per il primo scatto insieme e ai contenitori per il primo dentino e il primo ciuffo, per conservare i ricordi più preziosi delle prime fasi della crescita.

La proposta Prénatal per il momento della nascita si arricchisce ulteriormente con una speciale combinazione che unisce una selezione di teneri tutine e pagliaccetti, in morbido tessuto, a un peluche disponibile nelle varianti rosa (Lucie) o azzurro (Doudou), pronto a essere il compagno ideale dei piccoli in ogni istante. Ogni capo è dotato di un tag dove è possibile scrivere il nome del bambino e della bambina, rendendo il regalo ancora più personale. Per chi desidera aggiungere un tocco in più, c’è la possibilità di abbinare un delicato cappellino dello stesso colore del peluche scelto.

La nuova linea Prénatal Little Treasure è disponibile presso tutti i negozi in Italia e sul sito Prènatal.