Prénatal: il mini me di San Valentino con Disney abbraccia tutta la famiglia

Il 14 febbraio si avvicina, la giornata dedicata all’amore e agli innamorati. Prénatal si ispira a San Valentino e presenta una speciale edizione “mini me” con gli adorabili topolini Disney. Questa collezione comprende un set di pigiami ideato per condividere dolci momenti in famiglia e celebrare l’amore.

Mickey Mouse diventa l’icona dei papà in questa collezione, mentre Minnie Mouse è la protagonista nel modello pensato per le mamme. Quando i genitori si abbracciano, le due varianti dei pigiami si combinano creando la dolce scritta “together forever”.

Nelle versioni per i bambini (da 3 mesi a 6 anni), spicca una tenera stampa con la scritta “love”, accompagnata da Mickey Mouse nel modello maschile e da Minni in quello femminile. La collezione si completa con una tutina con piedini per i piccolissimi (da 0 a 9 mesi), caratterizzata dalla simpatica faccina di Mickey Mouse. Realizzata al 100% in cotone, presenta una pratica apertura diagonale sul fronte con bottoncini a pressione.

Questa collezione “mini me” Prénatal Disney è il regalo perfetto per celebrare l’amore in famiglia. È disponibile in tutti i negozi Prénatal in Italia e sul sito Prenatal