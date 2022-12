Prénatal incontra i personaggi Disney pr un look tra magia e avventure

Prénatal incontra il magico mondo dei personaggi Disney, pronti a rallegrare i capi dei bambini di tutte le età sia per le occasioni di festa che quelle più informali.

A partire dai piccolissimi troviamo Simba, direttamente dal Re Leone a decorare tutine e set insieme a piccole impronte nei colori del bianco e arancione. Immancabili anche Mickey Mouse e Minnie: per lui tutina azzurra con micro stampa e giubbino in ciniglia con sfondo grigio chiaro e maniche raglan in tonalità blu notte, per lei tutine rosa antico con colletto in contrasto oppure lilla e bianca con taschine applicate.

Minnie accompagna le bimbe durante tutta la crescita, è infatti la protagonista anche nella linea per le baby girls (3-36 mesi) e, insieme a Minou degli Aristogatti, anima romantiche maglie nei toni neutri, che vanno dal rosa al grigio passando per il beige, impreziosite da rouches e volant, ma anche set più sportivi come quello di pile con applicate sul cappuccio le caratteristiche orecchie e fiocchetto rosso. Per le bambine (2-10 anni) fanno la loro entrata in scena anche le principesse con due t-shirt dedicate a Cenerentola e Aurora la bella addormentata. Per le occasioni di festa invece l’amata topolina fa capolino su maglie e vestitini nei toni dell’elegante blu notte accostato al beige e tocchi dorati. E per proteggersi dal freddo il piumino imbottito rosa shocking con stampa all over, tasche applicate con fiocchetto e bordatura in morbido pelo bianco.

Per i maschietti invece Topolino in una linea per i capi dei baby boys (3-36 mesi) tra t-shirt, felpe, set jogging e anche bellissimi e pratici jeans con vita elastica e coulisse. Mickey Mouse viene accompagnato da tutti i suoi amici anche sui capi in pile, perfetti con l’arrivo della stagione più fredda da indossare con il piumino azzurro e stampa allover del più iconico personaggio Disney.