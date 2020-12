Prénatal: la capsule dedicata a Bing

Prénatal firma una capsule dedicata a Bing, il coniglietto dell’amatissima serie prescolare vincitrice internazionale di un Emmy Award.

La licenza, frutto dell’accordo curato da Maurizio Distefano Licensing, propone ai piccoli fan un’ampia scelta di pigiamini, body, magliette e tanti accessori per portare sempre con sé il mitico protagonista ma anche Flop, il suo inseparabile tutor.

Diversi look per accompagnare i bimbi durante il giorno, e coccolarli quando vanno a dormire, con una proposta di pigiamini che passa dalle tutine intere effetto polo con pantaloni blu notte e stampa di stelline all over per i più piccoli (3-36 mesi), allo spezzato nelle versioni rosa o blu per i più grandi.

Stampa all over o formato maxi di Bing anche sui diversi body della collezione, capo immancabile nel guardaroba dei piccolissimi. Tutto pronto dunque per un nuovo fantastico viaggio nel mondo del big bunny più amato al mondo.