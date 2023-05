Prénatal: le proposte in Sangallo per bambine e mamme

Il romanticismo senza tempo del Sangallo si rivela come un ricamo traforato perfetto per i capi estivi, e Prénatal ha saputo coglierne l’eleganza inserendolo nella sua collezione primavera-estate 2023. Dai completini kid alle proposte per le mamme, sono numerosi i modelli impreziositi da questo speciale gioco di ricami, che conferisce un tocco di raffinatezza ad ogni capo.

Per le neonate, Prénatal propone completini in fucsia o giallo, composti da t-shirt e pantaloncini con dettagli in Sangallo che caratterizzano le maniche a volant e gli inserti laterali tono su tono negli shorts. Questi abbinamenti donano un’aria giocosa e romantica ai look delle più piccole.

Per le mamme, invece, spicca un elegante abito in broderie anglaise, caratterizzato da un delicato motivo floreale. La linea ampia e svasata, enfatizzata dalle balze, rende questo modello confortevole sia durante la gravidanza che nell’allattamento, agevolato dai bottoni frontali. Disponibile sia in candido bianco che in vivace fucsia, questo abito permette alle mamme di sentirsi belle e femminili in ogni occasione.

E per un perfetto abbinamento “mini me”, le neonate possono indossare un grazioso pagliaccetto in pizzo Sangallo con vita arricciata. Disponibile nei colori fucsia o giallo, questo capo impreziosito dal Sangallo conferisce un tocco di dolcezza e romanticismo ai look delle più piccole. Per le bimbe più grandi, invece, il Sangallo caratterizza una gonnellina a balze e le rouches sulle spalle, donando loro un aspetto elegante e raffinato.

Per le ragazze più grandi, tra i 2 e i 10 anni, spicca un abito bicolor composto da una parte superiore in tencel blu denim con tasche a toppa e una gonna leggermente svasata interamente realizzata in Sangallo bianco. Questo modello, caratterizzato da una vestibilità morbida e pratica, si adatta perfettamente a occasioni casual e raffinate, donando alle ragazze un look alla moda e sofisticato.

L’uso del Sangallo non si limita solo ai capi d’abbigliamento, ma si intreccia anche tra le trame dei cappelli e delle scarpine per i più piccoli della collezione newborn, baby e kids. Questi dettagli romantici conferiscono un tocco di eleganza anche agli accessori, completando i look dei piccoli con stile.

Tutti i modelli della collezione primavera-estate 2023 sono disponibili presso i negozi Prénatal e sul canale online, offrendo così la possibilità a tutte le mamme di accedere a questi capi raffinati e romantici in modo comodo e semplice.