PRÉNATAL: look da paura per Halloween

Halloween è alle porte e Prénatal ha pensato ai look perfetti per vestire tutta la famiglia nella notte più spaventosa dell’anno.

Cappelli da strega, zucche e gattini neri decorano i capi di mamme e bambine. Per i primi festeggiamenti delle neonate c’è la tutina grigia con stampa e righe nere e viola, perfettamente coordinata con il set per le baby girls composto da pantalone a righe, maglia con micetto e simpatica scritta “My mum is a witch”. Mentre per le bimbe più grandi e le mamme il pantalone viene abbinato alla maglia nera su cui brillano dei gialli occhi felini e scritte a tema.

Per gli ometti di casa e i papà invece set total black a contrasto con le bianche sagome delle ossa, per un perfetto look da scheletro, decorato nella versione baby anche con ragnetti e dolcetti. Per i newborn tutina a tema zucca con stampa e scritta “My first Halloween” su sfondo arancione, mentre sui pantaloni spiccano righe nere e grigie su cui si intervallano mini zucchette intagliate.

Tutto pronto per dare il via a una notte spaventosamente divertente da vivere in famiglia.