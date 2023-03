Prénatal Premium: la nuova linea di abbigliamento di alta qualità

Prénatal ha recentemente lanciato la sua nuova linea di abbigliamento premium, dedicata ai neonati da 0 a 9 mesi. Questa nuova collezione si concentra sul gusto sartoriale dei prodotti Made in Italy, con capi particolarmente ricercati e raffinati per soddisfare le esigenze dei genitori attenti al design e alla qualità.

La collezione primavera-estate 2023 di Prénatal Premium è caratterizzata dall’uso di lino certificato OEKO-TEX, un tessuto naturale che garantisce la massima sicurezza per i neonati. La linea presenta abiti, completi e pagliaccetti dal taglio elegante e dalle linee pulite, declinati in diverse tonalità come le righe panna e grigie per entrambi i sessi, e il lino azzurro e bianco per i maschietti.

Gli accessori sono un elemento fondamentale di questa collezione. Prénatal Premium propone cappellini alla pescatora per i neonati maschi, mentre per le femminucce ci sono cappellini a righe con un grazioso fiocco. La linea comprende anche copertine abbinate nei vari tessuti, perfette come idea regalo o per le occasioni speciali.

Per le bambine più romantiche, la collezione presenta un tessuto dévoré floreale che crea un effetto artistico di righe e fiori, dando vita a un’atmosfera magica dove ogni capo sembra un vero e proprio dipinto. L’uso sapiente dei volumi rende questi abiti perfetti per le occasioni speciali come matrimoni, battesimi e feste di compleanno.

Prénatal Premium è una linea di abbigliamento che si rivolge a tutti i genitori che cercano la perfezione nei dettagli, la qualità dei tessuti e la sicurezza dei loro figli. La collezione primavera-estate 2023 rappresenta solo l’inizio di questo nuovo percorso per Prénatal, che promette di offrire ancora di più nel futuro prossimo.