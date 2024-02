Prénatal: sboccia la primavera con la Spring Collection 2024

L’inverno inizia ad attenuarsi e già si respira l’aria primaverile da Prénatal. In previsione dell’arrivo del bel tempo, Prénatal presenta la sua nuova Spring Collection, che cattura l’essenza della stagione con capi comodi e leggeri, abbracciando una palette di colori che va dalle tonalità più delicate a quelle più decise.

Grazie alla versatilità dei tessuti proposti, la Spring Collection di Prénatal è adatta per vestire bambine e bambini (0-10 anni) in diverse occasioni primaverili: dalle gite fuori porta ai divertenti pomeriggi al parco, passando per le attività a casa e a scuola.

Il denim e il colore indaco sono protagonisti centrali nella collezione Prénatal, diffondendosi trasversalmente nelle proposte per ragazzi e ragazze. I personaggi dei cartoni animati, tra cui Spiderman e Minnie, fanno la loro comparsa sulle stampe di felpe e t-shirt.

Per le bambine, la collezione si distingue per i temi floreali e naturali, presenti su maglie, cardigan in tricot, felpe e pantaloni (cargo o skin), impreziositi da ricami e stampe. Gonne e dettagli romantici come ricami e volant aggiungono un tocco di grazia al guardaroba delle piccole.

Nel reparto maschile, il grigio e il crema sono le tonalità predominanti, con soluzioni pensate per un mix e match perfetto tra maglie, t-shirt e pantaloni. Per i neonati, le proposte spaziano dal divertente all’elegante, con l’iconico rosa e azzurro che si alternano a una varietà di colori. Tutti i capi sono progettati per garantire il massimo comfort e praticità durante i cambi.

La collezione pensata per le mamme celebra la bellezza della maternità in ogni fase, dalla gravidanza all’allattamento. Tessuti morbidi e silhouette fluide si uniscono a dettagli studiati per offrire stile e praticità.

Nel corso della primavera, la collezione sarà arricchita da nuove e esclusive capsule, tra cui quelle dedicate alle ricorrenze speciali come la Festa del Papà e quella per le mamme.

La Spring Collection è disponibile presso tutti i negozi Prénatal in Italia e sul sito del marchio.