Prénatal: una ventata di freschezza con la collezione lino

La collezione Primavera-Estate 2024 di Prénatal dedica grande attenzione al lino, che con il suo tocco fresco e leggero è il perfetto annuncio dell’estate in arrivo. Il lino, naturale ed ecosostenibile, è utilizzato dal brand per creare capi eleganti e versatili, pensati sia per bambini e bambine che per le mamme.

Il verde militare è protagonista della collezione, con shorts per bimbe da 3 a 36 mesi e per le più grandi da 3 a 10 anni: entrambi i modelli sono caratterizzati da una vestibilità comoda e ampie tasche. Lo stesso colore è ripreso in un abito da bambina con gonna svasata, decorato con piccoli fiori ricamati a contrasto. Per le bambine più grandi (3-10 anni), è disponibile anche una jumpsuit con pantaloncini ampi arricciati in vita e ricami che si estendono dal collo alle tasche.

Un capo irrinunciabile per il guardaroba dei più piccoli è la salopette. Prénatal propone una versione in lino per i maschietti (3-36 mesi), corta e di colore verde militare, con una stampa di palme tono su tono, tasche diagonali e bottoni automatici per una vestibilità pratica.

Un altro must have in lino è la camicia: con la sua silhouette morbida e leggera, è ideale per ogni occasione. Per i maschietti, è disponibile in due varianti: il classico bianco con collo alla coreana e una versione più giocosa in verde militare con stampa di palme tono su tono e un taschino con patch rosso sul petto (3-36 mesi).

Anche le mamme possono godere delle camicie in lino, perfette per affrontare la stagione calda con stile e comfort. Disponibili in quattro colori – bianco, verde, azzurro e una fantasia a righe – queste camicie si abbinano facilmente a qualsiasi outfit. Il taglio ampio le rende comode anche durante la gravidanza, mentre la pratica chiusura con bottoni facilita l’allattamento.