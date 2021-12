Presentata alla Mkers Gaming House la nuova Mercedes-AMG SL

Dopo il reveal ufficiale della Mkers Gaming House powered by Mercedes-Benz avvenuto nel mese di novembre, l’iconica location è stata il teatro di un evento di grande spessore: la presentazione ufficiale della Mercedes-AMG SL, la riedizione di una vera icona del mondo automobilistico. La serata ha visto la partecipazione di numerose personalità di rilievo nazionale, partendo dalla sfera istituzionale con Fabiana Dadone, Ministro per le Politiche Giovanili e Giulia Silvia Ghia, Assessore alla Cultura, Scuola, Sport, Politiche Giovanili del I Municipio di Roma, e passando all’ambito sportivo e dell’entertainment, con l’ex calciatore Daniele De Rossi, il difensore dell’AS Roma Davide Santon, gli attori Sarah Felberbaum e Giulio Pranno, il commentatore sportivo Pierluigi Pardo, il karateca campione olimpico a Tokyo 2020 Luigi Busà e gli artisti musicali Federico Rossi, gli Zero Assoluto e Galeffi.

La presentazione di un’auto così riconoscibile nella memoria collettiva alla gaming house non è certo casuale: Mkers e Mercedes-Benz, infatti, posseggono uno spettro valoriale comune, basato sulla continua ricerca dell’eccellenza, sulla volontà reciproca di superare i propri limiti e di imporre nuovi standard, innovando il settore di appartenenza. E la gaming house è la location in cui le due visioni si incontrano ed amalgamano perfettamente: una struttura in cui tecnologia, performance e innovazione sono gli elementi fondanti e caratterizzanti.

“Abbiamo scelto una serata speciale per presentare in anteprima italiana la nuova SL, che per noi e per tutti gli appassionati di automobili ha sempre rappresentato una vera e propria icona“, ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia. “È la perfetta sintesi tra passione, innovazione e heritage, valori che facciamo vivere oggi in contesti inediti e totalmente fuori dagli schemi, assecondando una strategia sempre più orientata a portare i nostri marchi in territori sconosciuti, attraverso contaminazioni, partnership e dinamiche che spaziano dal mondo del fashion a quello degli eSport.”

“Siamo orgogliosi di aver inaugurato la nostra Gaming House per il lancio di un auto così iconica come la nuova Mercedes-AMG SL”, ha dichiarato Thomas de Gasperi, Presidente di Mkers. “La serata è stata anche l’occasione perfetta per festeggiare l’arrivo del 2022, che si prefigura un anno ricco di novità, tra le quali spicca il lancio del nostro e-racing team powered by Mercedes-Benz”.

Nel corso della presentazione, inoltre, sulla facciata di un edificio antistante la struttura, è stato proiettato un video, con la tecnica del videomapping, caratterizzato da un excursus storico – dagli anni 70′ ad oggi – sul profondo legame che unisce il gaming, l’eSport e la storia di Mercedes-Benz. Una connessione che non poteva non concretizzarsi nella Città Eterna, patria per eccellenza dei “Giochi”.