Presentato il Rally di Roma Capitale in programma dal 28 al 30 luglio

Si è svolta giovedì 20 luglio alle 11:30 nella Sala delle Bandiere in Campidoglio, a Roma, la conferenza stampa ufficiale di presentazione del Rally di Roma Capitale 2023, l’evento organizzato da Max Rendina e Motorsport Italia e valido quale sesto round del FIA European Rally Championship e quinto del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco che si svolgerà dal 28 al 30 luglio. Al via 92 equipaggi provenienti da 25 nazioni diverse tra cui i migliori piloti del panorama continentale.

La grande attesa è per venerdì 28 luglio con la centralità della città di Roma. Anche se il fulcro logistico dell’evento sarà a Fiuggi, che ospiterà la Direzione Gara, il paddock ed i box, tutti i concorrenti scenderanno a Roma nel pomeriggio del 28 luglio dopo aver svolto le prove libere a Fumone. Le vetture verranno parcheggiate alla Bocca della Verità e da quel punto, scortate dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, a gruppi di 15 percorreranno dalle 18:00 una scenografica passerella per le vie del centro fino al Colosseo, dove si disporranno nuovamente in gruppo. Il percorso della parata è in fase di definizione e sarà divulgato nei prossimi giorni.

Al Colosseo, dopo le attività media che coinvolgeranno i piloti, prenderà effettivamente il via il Rally di Roma Capitale. Dalle 20:00 i concorrenti saliranno sulla pedana di partenza e subito dopo affronteranno il tracciato competitivo ricavato a Colle Oppio, primo assaggio del confronto sportivo. Ad accesso libero per tutti, questa zona sarà inoltre allestita con aree espositive ed esperienziali, con una lounge area e spazio per poter seguire da vicino ogni fase di questo folgorante inizio, reso possibile dalla fondamentale collaborazione con l’Ufficio Grandi Eventi e con l’Assessorato Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale.

Al termine dell’adrenalinico inizio, le vetture rientreranno a Fiuggi dove faranno base fino a domenica e dove sarà allestito un Rally Village di grande impatto con attività per grandi, piccoli e famiglie. Tra i vari corner informativi non mancheranno attività di guida sicura, collaborazione con le Forze dell’Ordine, stand enogastronomici, attività sportive e di sensibilizzazione tra le quali quella in collaborazione con la SS Lazio Basket in carrozzina che curerà un momento molto significativo di sport e accessibilità.

Da un punto di vista sportivo la gara riprenderà sabato dalle 9:00 con sei prove speciali tra cui la lunga “Rocca di Cave – Subiaco” di ben 32.30 chilometri, la più lunga del campionato fino ad ora. Completeranno il programma della giornata la “Guarcino-Altipiani di Arcinazzo” e la “Rocca di Cave-Subiaco” tutte da ripetere per due giri. A metà e fine giornata i concorrenti faranno tappa ai box allestiti alle terme di Fiuggi.

Domenica seconda giornata completa di gara con altre sei prove cronometrate, sempre tre da ripetere per due volte: “Fiuggi”, “Alatri” e “Santopadre” quest’ultima di ben 29.08 chilometri. L’arrivo, previsto nel centro di Fiuggi con la cerimonia di premiazione, è in programma domenica 30 luglio dalle 18:00.

L’evento concentrerà l’attenzione anche all’aspetto ambientale. Prima gara in Europa ad aver ottenuto le due stelle nell’ambito del FIA Environmental Accreditation Programme, il Rally di Roma Capitale ha incrementato l’attenzione a questi aspetti proprio per l’edizione 2023. L’impegno riguarderà le vetture di staff elettriche o ibride, gli accordi con fornitori certificati per le buone pratiche ambientali, gran parte del materiale plastico che verrà realizzato in plastica riciclata certificata, l’approvvigionamento di corrente garantito anche da generatori a basso consumo oltre che da energia proveniente da fonti rinnovabili, un certosino controllo sul metodo di raccolta dei rifiuti, il catering plastic free al paddock di Fiuggi e campagne di comunicazione dedicate.

Proprio in proposito di guida sicura ed educazione stradale, martedì 25 luglio a Fiuggi, presso il Teatro Comunale in Piazza Trento e Trieste, alle 18:30 si terrà una conferenza divulgativa dal titolo “La strada non è un videogioco” con la partecipazione dei rappresentanti del Comune di Fiuggi, dell’Automobile Club Frosinone e con la collaborazione di Safety Drive School e Fondazione Gaia von Freymann. Un tema centrale e prezioso che sarà poi trattato anche con alcuni momenti dedicati proprio al Village di Fiuggi.

Davvero imponente la copertura mediatica e televisiva dell’evento che sarà seguito in diretta non stop da WRC+ All Live, il canale on-demand ufficiale del FIA European Rally Championship a diffusione mondiale. Oltre alla trasmissione integrale web, le immagini saranno riprese in ogni continente dall’Africa all’America, dall’Australasia all’Europa. Nel nostro Paese le trasmissioni TV in diretta dalle prove speciali saranno curate da SKY Sport, mentre ACI Sport, promotrice del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, metterà in piedi un palinsesto dedicato tra ACI Sport TV, RAI Sport e i canali social e web della Federazione. Non mancheranno approfondimenti e note anche su tutte le emittenti locali e sul canale web Motorsport Italia TV.