Prestazioni straordinarie: la nuova McLaren GTS

McLaren ha rivelato la nuova GTS, che si aggiunge alla gamma di supercar McLaren sostituendo la GT. La GTS superleggera è progettata per deliziare i conducenti che richiedono l’eccellenza dinamica e l’adrenalina di guida tipica di una McLaren ma anche e soprattutto il comfort di marcia, la raffinatezza e lo spazio per i bagagli, per godere delle caratteristiche di una gran turismo.

Le eleganti linee esterne della GT sono sempre alla base del pacchetto aerodinamico e del profilo della vettura, ma i nuovi tratti fanno sì che la GTS sia ancor più decisa. Nella parte anteriore della GTS, lo stile caratteristico della “testa di martello o meglio hammerhead” è stato aggiornato con una nuova sezione inferiore del paraurti anteriore. Quest’area dell’auto presenta prese d’aria scolpite e più pronunciate, con prese d’aria più ampie per convogliare più aria nel sistema di radiatori dell’auto. Le alette di aspirazione della presa d’aria anteriore possono essere (in opzione) in fibra di carbonio lucida, riflettendo il DNA sportivo della McLaren e conferendo alla GTS un aspetto più aggressivo. Sui parafanghi posteriori, nuove prese d’aria più alte, sono anch’esse disponibili in fibra di carbonio lucida, posizionate sulle spalle dell’auto. Come il frontale ridisegnato, i miglioramenti per i parafanghi posteriori sono funzionali e consentono un maggiore flusso d’aria nel propulsore V8 biturbo da 4,0 litri.

Con soli 1.520 kg (DIN), la GTS è l’auto più leggera della sua categoria e vanta il miglior rapporto peso/potenza di 418 CV per tonnellata. La potenza del propulsore biturbo V8 M840TE da 4,0 litri è stata portata a 635 CV a 7.500 giri/min, i 15 CV aggiuntivi provengono dalla maggiore coppia dell’albero motore resa possibile da una fasatura della combustione più aggressiva e da una fasatura di accensione rivista. La funzione launch-control è di serie; quando attivata, la GTS raggiunge 0-100 km/h in soli 3,2 secondi e 0-200 km/h in soli 8.9 secondi. La velocità massima della GTS è di 326 km/h (203 mph).

L’abitacolo di alta qualità utilizza una miscela di materiali selezionati per offrire un’atmosfera, tanto sportiveggiante quanto raffinata. Interruttori e controlli in alluminio lucidato e zigrinato sono collocati in tutto l’abitacolo, anche per le palette del cambio montate sul volante, insieme alle cornici nere lucide per lo schermo dell’infotainment, il selettore del cambio sulla console centrale, gli alloggiamenti delle bocchette dell’aria e gli interruttori dei finestrini. I pacchetti opzionali in fibra di carbonio includono la chiusura del volante con finitura in carbonio satinato, le palette del cambio allungate e le cornici interne, oltre alle finiture dei brancardi con il marchio McLaren. Il display della strumentazione digitale da 10,25 pollici, con la sua nitida grafica, offre una ottima visione delle informazioni più importanti per il conducente come: velocità, selezione della marcia e giri del motore e si integra con il sistema di navigazione standard per fornire indicazioni stradali passo dopo passo. La GTS dispone anche di un sistema di infotainment touchscreen centrale da 7 pollici, con orientamento verticale.

Oltre a una gamma ampliata e rinnovata di vernici esterne, che comprende nuove opzioni come il Mantis Green, il Tanzanite Blue e il Ice Silver, c’è un nuovo colore esclusivo per la GTS a partire dal lancio: Lava Grey. Questa finitura metallizzata incorpora una scintillante macchia rossa che cattura la luce per creare un effetto distintivo che la distingue dalle altre tonalità di grigio.