Proiettore laser LG CineBeam 4K UHD, il cinema…a casa

Offrire alle persone un’autentica esperienza cinematografica nel comfort della propria abitazione. E’ questo l’obiettivo del nuovo proiettore laser LG CineBeam 4K UHD, scelta perfetta per i cinefili e per le famiglie che amano vedere film a casa.

Il proiettore laser LG CineBeam 4K UHD offre una risoluzione in 4K (3,840 x 2,160) fino a 300 pollici di diagonale con un’incredibile luminosità di 2.700 ANSI lumen e una copertura del 97% dello spazio colore DCI-P3 grazie al sistema a doppio laser. La sorgente di luce laser del proiettore è estremamente affidabile e durevole, con una durata stimata di circa 20.000 ore.

Con il supporto per la modalità Real Cinema e la modalità TruMotion, il nuovo proiettore LG può mostrare i film come originariamente pensato dai registi regolando il frame rate dell’immagine proiettata in modo che corrisponda alla sorgente originale a 24Hz. TruMotion è adatto in particolare per i film d’azione grazie alla capacità di rendere fluidi e naturali i movimenti rapidi e le scene veloci.

Inoltre, il proiettore è dotato della più recente piattaforma webOS 5.0 di LG per un controllo e una navigazione intuitivi, nonché un rapido accesso a servizi di streaming popolari come e Disney + e YouTube. È compatibile con Apple AirPlay 2 e Screen Share, offrendo agli spettatori la possibilità di condividere contenuti da smartphone e tablet su

scala cinematografica.

In più, per la massima comodità, il proiettore laser LG CineBeam 4K UHD è dotato di connettività wireless con i sistemi audio home theater tramite WiSA e Bluetooth.

Quando si collega tramite HDMI 2.1 con canale di ritorno audio avanzato (eARC), il proiettore offre immagini 4K a colori a 10 bit con una qualità audio quasi senza perdite. Inoltre il CineBeam puó essere posizionato in qualsiasi punto della stanza grazie allo zoom 1,6X e allo spostamento dell’obiettivo orizzontale e verticale.