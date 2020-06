Proiettori intelligenti XGIMI: il cinema in casa

Il piacere di avere il cinema in casa con una resa senza precedenti per questa fascia di prezzo: sono i proiettori portatili XGIMI, compatti e di design. Una vera esperienza visiva e di usabilità grazie anche ai numerosi accessori come borse per il trasporto, treppiedi e supporti, per adattare il dispositivo davvero a qualsiasi tipo di necessità.

Della famiglia XGIMI fanno parte diversi modelli, che tra loro hanno comunque caratteristiche tecniche in comune: proiezioni in Full HD e 4K supportato, casse Harman/Kardon per un audio sublime, autofocus automatico ultra preciso, batterie con elevata autonomia (fino a 8 ore con una sola ricarica), Google Assistant e Chromecast integrato e infinite possibilità per il tuo intrattenimento.

Si parte con XGIMI MoGO primo proiettore portatile ad alte prestazioni: sorgente luminosa a LED, una potenza di 210 Lumen e una batteria da 10.400 mAh con autonomia notevole. La qualità dell’audio è quella delle casse Harman/Kardon e si può usare anche da solo come speaker Bluetooth.

Grazie ad Android TV 9.0, inoltre, si collega a Youtube, giochi e app, per un intrattenimento senza limiti. MoGo è disponibile anche in versione PRO che propone la rivoluzionaria tecnologia DLP, che fornisce un’immagine con risoluzione nativa di 1920×1080 pixel, molto di più rispetto ai proiettori tradizionali. In più, supporta il 4K e l’Ultra HD, per una resa che altri proiettori di queste dimensioni non riescono ad offrire.

Altra punta di diamante del brand e XGIMI Halo, con Tecnologia DLP, che proietta video in Full HD, 4K e Ultra HD, autofocus automatico a 10.000 punti integrato per catapultarsi dentro al proprio film preferito, correzione trapezoidale a 4 punti, e proiezione da 600 a 800 Lumen.

Al top della gamma, ecco XGIMI H2: 1350 Lumen che ottimizzano la visione anche diurna, estensione fino a 300 pollici senza perdere nitidezza, correzione trapezoidale automatica e 3D supportato.

Le proiezioni in Full HD di XGIMI H2 sono di elevata qualità: il Bluetooth 4.0 e il WiFi dual- band da 2,4 / 5GHz infatti, garantiscono una trasmissione video più stabile e quindi un’esperienza visiva decisamente fluida. Una delle particolarità di questo proiettore è il copriobiettivo automatico, che si chiude allo spegnimento e si apre all’accensione. dispone di messa a fuoco automatica e intelligente ma in più, ha una tecnologia di compensazione del movimento che proietta le immagini nel miglior modo possibile, e un doppio altoparlante Harman/Kardon da 16W.